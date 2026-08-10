Ardudul a îmbrăcat haine de sărbătoare cu prilejul împlinirii a 300 de ani de prezență șvăbească în zonă, un moment aniversar care a adunat sute de oameni și a readus în prim-plan istoria, tradițiile și moștenirea culturală a comunității șvăbești.

Evenimentul a fost organizat de Forumul Democrat German Ardud, în parteneriat cu Casa de Cultură „Dr. Augustin Mircea” Ardud, Primăria și Consiliul Local Ardud, cu sprijinul sponsorilor și voluntarilor.

Manifestările au transformat aniversarea într-o adevărată călătorie prin istoria comunității. Portul popular, muzica și dansurile tradiționale șvăbești, dar și bucatele pregătite după rețete păstrate de-a lungul generațiilor au recreat atmosfera unei lumi în care identitatea și obiceiurile comunității continuă să ocupe un loc important.

Sutele de participanți prezenți la eveniment au demonstrat că istoria șvabilor din Ardud nu aparține doar trecutului. După trei secole, tradițiile sunt păstrate și transmise mai departe, iar comunitatea continuă să reprezinte o parte importantă din identitatea multiculturală a orașului.

Cei 300 de ani de prezență șvăbească vorbesc despre generații de familii, despre credință, muncă și oameni care au ajuns pe aceste meleaguri cu speranța unui nou început și care, în timp, au devenit parte din istoria Ardudului.

Sărbătoarea a fost, astfel, nu doar una aniversară, ci și un prilej de reafirmare a unei moșteniri culturale care a traversat trei secole. Prin cântec, dans, gastronomie și costume tradiționale, comunitatea a arătat că patrimoniul șvăbesc rămâne viu și astăzi.



