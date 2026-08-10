Senatorul sătmărean Lorand Turos preia participația majoritară la Radio GaGa

Senatorul UDMR de Satu Mare Lorand Turos își extinde activitatea în domeniul media. Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat modificarea acționariatului Radio GaGa, rețea radio bilingvă cu licențe de emisie în 12 localități din județele Mureș, Harghita și Covasna.







Potrivit informațiilor prezentate în cadrul procedurii de la CNA, tranzacția vizează preluarea de către Lorand Turos a participației majoritare deținute de Nicolae Radu Morar în societatea Alamo Impex 97 SRL, compania care operează Radio GaGa.

CNA și-a dat acordul pentru modificarea acționariatului în ședința din 22 iulie.

Radio GaGa emite în prezent în 12 localități: Târgu Mureș, Reghin, Sighișoara și Sovata, în județul Mureș, Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni, Izvoru Mureșului și Miercurea Ciuc, în Harghita, respectiv Sfântu Gheorghe, Covasna, Baraolt și Târgu Secuiesc, în județul Covasna.

Postul a început să emită în 1999, la Târgu Mureș, și s-a extins ulterior în mai multe localități din centrul Transilvaniei. Potrivit prezentării proprii, Radio GaGa difuzează atât programe jurnalistice, cât și emisiuni de divertisment, declarând drept obiective imparțialitatea, acuratețea și corectitudinea informațiilor.

De la presa sătmăreană la politica națională și industria media

Originar din Satu Mare, Lorand Turos are un parcurs profesional legat de presa și administrația locală sătmăreană.

A lucrat ca jurnalist la Friss Újság, iar în 2004 a fondat City Radio, post care a devenit una dintre prezențele cunoscute pe piața radio din Satu Mare.

Ulterior, Turos a intrat în administrația locală, fiind consilier local la Satu Mare între 2005 și 2012. În perioada 2012-2016 a fost membru al Consiliului Național al Audiovizualului, iar din 2016 este senator UDMR de Satu Mare.

Preluarea participației majoritare la Radio GaGa reprezintă, astfel, o revenire importantă în zona media pentru politicianul sătmărean.

„UDMR nu este implicată în tranzacție”



Lorand Turos a precizat că UDMR nu este implicată în această tranzacție, nici în calitate de proprietar, nici ca organizație.

De asemenea, senatorul a precizat că preluarea Radio GaGa nu înseamnă și preluarea altor publicații online sau tipărite asociate până acum cu grupul MMTK.

Tranzacția este una care atrage atenția inclusiv prin dimensiunea rețelei Radio GaGa, postul având licențe în 12 localități din trei județe ale Transilvaniei și o prezență consolidată pe piața media regională.

Pentru Satu Mare, preluarea are și o particularitate aparte: unul dintre oamenii care au contribuit la dezvoltarea presei radio locale în ultimele două decenii își extinde acum activitatea în domeniul media la nivel regional.





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