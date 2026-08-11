Comitetul Județean pentru Situații de Urgență s-a reunit la Prefectură pentru a evalua situația alimentării cu apă potabilă. Într-un județ lovit de caniculă și secetă, primele localități au început deja să aibă dificultăți, iar în unele zone apa este distribuită populației cu cisterne.

Canicula care afectează în această perioadă județul Satu Mare începe să pună presiune și asupra resurselor de apă. Situația a fost analizată în cadrul unei ședințe extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU), desfășurată la sediul Instituției Prefectului Județul Satu Mare.

Ședința a fost convocată de prefectul Altfatter Tamás, iar principala temă a fost evaluarea modului în care sunt furnizate utilitățile publice, în special apa potabilă, precum și verificarea capacității instituțiilor de a interveni în cazul agravării situației.

Șapte localități au raportat deja probleme

Potrivit analizei centralizate transmise de unitățile administrativ-teritoriale, în majoritatea celor 65 de UAT-uri din județ alimentarea cu apă potabilă se desfășoară în condiții normale.

Există însă și primele semnale de alarmă.

Șapte localități au raportat dificultăți punctuale: Bârsău, Culciu, Homoroade, Racșa, Turț, Valea Vinului și Vama.

Autoritățile urmăresc evoluția situației în aceste zone, în condițiile în care temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor pun o presiune tot mai mare asupra surselor de apă.

La Bârsău, apa ajunge la oameni cu cisterna

Una dintre cele mai afectate zone este comuna Bârsău, unde un puț forat s-a defectat.

Pentru ca populația să nu rămână fără apă, autoritățile au apelat la o soluție de urgență: distribuirea apei cu ajutorul unei cisterne, cu sprijinul operatorului regional Apaserv.

O situație similară a fost gestionată și în satul Cărășeu, aparținător comunei Culciu, unde alimentarea cu apă este sprijinită prin aceeași metodă.

Măsura este una temporară și are rolul de a asigura necesarul populației până la remedierea problemelor și stabilizarea alimentării.

Autoritățile monitorizează permanent zonele vulnerabile

În celelalte localități în care au fost raportate dificultăți, autoritățile locale monitorizează situația împreună cu operatorul regional de apă sau cu operatorii locali.

CJSU a solicitat, de asemenea, Apaserv să transmită informări operative privind evoluția alimentării cu apă în zonele considerate vulnerabile.

Obiectivul autorităților este de a interveni înainte ca problemele punctuale să se transforme în situații generalizate.

Satu Mare are, deocamdată, o rezervă importantă de siguranță

Există însă și un element important care reduce riscul unei crize majore de apă în județ.

Satu Mare beneficiază de acviferul Someșului, considerat o rezervă importantă de siguranță pentru alimentarea cu apă.

Majoritatea localităților din județ sunt racordate la rețeaua Apaserv sau sunt alimentate din puțuri forate, surse considerate mai puțin vulnerabile la seceta prelungită decât captările de suprafață.

Acest avantaj permite autorităților să gestioneze mai bine actualul episod de secetă, chiar dacă în unele localități au apărut deja probleme.

Apa devine principala grijă în zilele de caniculă

Ședința CJSU vine într-un moment în care județul Satu Mare traversează un episod sever de caniculă, iar temperaturile ridicate accentuează consumul de apă și reduc rezervele disponibile.

Autoritățile urmăresc astfel nu doar situația actuală, ci și evoluția acesteia în cazul în care perioada fără precipitații și cu temperaturi extreme se prelungește.

Deocamdată, nu este vorba despre o criză generalizată de apă potabilă în județ, însă cele șapte localități care au raportat dificultăți reprezintă un semnal că seceta începe să își facă simțite efectele și în alimentarea populației.

Iar dacă temperaturile extreme vor continua, capacitatea surselor de apă va fi pusă în continuare la încercare.