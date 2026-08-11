Astăzi nu sărbătorim doar o zi din calendar. Sărbătorim un om, un coleg și un jurnalist care, de-a lungul anilor, și-a pus amprenta asupra presei sătmărene. Un om pentru care gazetăria nu a fost niciodată doar o meserie, ci o pasiune dusă cu seriozitate, eleganță și, uneori, cu acea doză de incisivitate fără de care presa n-ar mai fi presă.

Colegul nostru de la Gazeta de Nord-Vest și Nord-Vest TV, Florin Cristian Mureșan, își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Iar noi, colegii lui, avem un motiv în plus să lăsăm pentru câteva momente știrile, titlurile, telefoanele și deadline-urile și să spunem, simplu și din suflet:

La mulți ani, Florin Mureșan!

Florin Cristian Mureșan este, fără îndoială, unul dintre oamenii cu cea mai bogată experiență din redacție. Dar experiența, oricât de mare ar fi, nu valorează prea mult fără pasiune. Iar Florin le are pe amândouă.

Cu un condei fin, atent și bine ascuțit, Florin a scris de-a lungul anilor despre sportul sătmărean cu aceeași pasiune cu care un adevărat iubitor al fenomenului urmărește un meci până în ultimul minut. A știut să surprindă victoria, să explice înfrângerea, să remarce performanța și, atunci când a fost nevoie, să spună lucrurilor pe nume.

Pentru că acesta este unul dintre lucrurile care îl definesc ca jurnalist: nu se teme de adevăr și nu îl îmbracă inutil în cuvinte pompoase.

Dar universul lui Florin Mureșan nu se oprește la sport.

Este un observator atent al realității sătmărene și urmărește cu aceeași seriozitate ceea ce se întâmplă în viața economică, politică și culturală a județului. Știe că, dincolo de cifre, declarații și comunicate, există oameni, probleme, speranțe, interese și povești care merită să fie cunoscute.

Iar această capacitate de a privi dincolo de suprafața lucrurilor se regăsește și în activitatea sa de televiziune.

„Realitatea Sătmăreană” – o emisiune care și-a găsit publicul

La Nord-Vest TV, emisiunea sa, „Realitatea Sătmăreană”, a devenit una dintre emisiunile îndrăgite și urmărite de sătmăreni.

Nu întâmplător.

Pentru că, atunci când intră în platou, Florin Mureșan nu vine doar cu întrebări pregătite. Vine cu experiența jurnalistului care știe să asculte, să observe și, mai ales, să pună întrebarea care trebuie pusă.

Iar publicul simte acest lucru.

Într-o perioadă în care informația circulă cu viteza unui click, iar opiniile se nasc uneori înaintea faptelor, jurnalismul făcut cu răbdare, experiență și responsabilitate rămâne mai important ca oricând.

Florin Cristian Mureșan face parte din generația de jurnaliști care au învățat presa înainte ca ea să încapă într-un telefon. A învățat-o din teren, din întâlniri, din documentare, din nopți de redacție și din acea disciplină pe care numai anii de meserie o pot construi.

Și poate tocmai de aceea este unul dintre colegii pe care te poți baza.

Un coleg apreciat, înainte de toate, ca OM

Dincolo de articole, emisiuni, telefoane și știri, există omul.

Iar pentru noi, cei care îi suntem colegi, acesta este poate cel mai important lucru.

Florin Mureșan este cel mai experimentat dintre colegi, dar experiența nu l-a îndepărtat de oameni. Dimpotrivă. A rămas un coleg apropiat, un om pe care îl apreciem și căruia îi respectăm munca.

Într-o redacție în care fiecare zi vine cu propriile urgențe, cu știri care se schimbă de la o oră la alta și cu presiunea permanentă de a fi primul, oamenii care păstrează echilibrul și profesionalismul devin indispensabili.

Florin este unul dintre acei oameni.





Astăzi, însă, nu vrem să vorbim despre știri, politică, sport sau audiențe.

Astăzi vrem să vorbim despre Florin Mureșan.

Despre colegul care și-a pus talentul în slujba presei sătmărene, despre jurnalistul care a scris și a întrebat, despre omul care a adunat în jurul său respectul celor care îl cunosc și lucrează alături de el.

Și, mai ales, vrem să-i dorim ca anii care vin să-i aducă sănătate, liniște, bucurii, proiecte frumoase și cât mai multe motive să pună mâna pe stilou, pe tastatură sau pe microfon și să continue să spună povestea Sătmarului.

Pentru că un județ se schimbă, oamenii se schimbă, vremurile se schimbă, dar poveștile rămân.

Iar cât timp există oameni care știu să le spună, memoria unui loc nu se pierde.

La mulți ani, Florin Cristian Mureșan!

Să rămâi același jurnalist atent, același coleg apreciat și, înainte de toate, același om pe care ne bucurăm să-l avem alături.

Din partea întregii echipe Gazeta de Nord-Vest și Nord-Vest TV, îți transmitem cele mai bune gânduri, sănătate, putere de muncă și multe, multe împliniri!

LA MULȚI ANI, FLORINE! ȘI SĂ NE MAI SCRII MULȚI ANI DE ACUM ÎNAINTE!



