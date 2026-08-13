Peste 350 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate de polițiștii sătmăreni în cadrul acțiunilor desfășurate miercuri, 12 august, pentru menținerea ordinii publice și siguranței rutiere.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, miercuri, 12 august 2026, ample activități pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, dar și pentru prevenirea faptelor antisociale și creșterea siguranței în trafic.

Acțiunile desfășurate în județ au avut și o componentă fermă de control, iar rezultatul s-a tradus în peste 350 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare cumulată de peste 130.000 de lei.

Peste 30.000 de lei în amenzi pentru fapte care afectează ordinea publică

În cadrul activităților de menținere a ordinii și siguranței publice, polițiștii sătmăreni au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale.

Valoarea amenzilor a depășit 30.000 de lei, măsurile fiind dispuse în urma verificărilor și intervențiilor desfășurate pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale.

Acțiunile au urmărit menținerea unui climat de siguranță în comunitățile din județ și descurajarea comportamentelor care pot afecta liniștea și ordinea publică.

Peste 300 de sancțiuni în trafic

Cea mai mare parte a sancțiunilor a fost aplicată în urma activităților desfășurate pentru supravegherea, fluidizarea și controlul traficului rutier.

Polițiștii au aplicat peste 300 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind 100.000 de lei.

Acțiunile au avut ca principal obiectiv prevenirea accidentelor rutiere și combaterea abaterilor care pot pune în pericol siguranța participanților la trafic.

Poliția anunță controale și măsuri pentru siguranța sătmărenilor

Activitățile desfășurate de polițiștii sătmăreni fac parte din acțiunile permanente de prevenire și combatere a faptelor antisociale, precum și de creștere a siguranței pe drumurile publice.

Într-o singură zi, sancțiunile aplicate au depășit 130.000 de lei, ceea ce arată amploarea controalelor desfășurate la nivelul județului.

Polițiștii sătmăreni vor continua activitățile de prevenire, supraveghere și control, cu scopul de a menține ordinea publică și de a reduce riscurile la care sunt expuși cetățenii, atât în spațiile publice, cât și în trafic.