Esența - eseu muzical despre arta plastică (Brâncuși)

Astăzi se deschide în sala Filarmonicii de Stat Dinu Lipatti microstagiunea estivală oferită melomanilor de către organizatori. Evenimentele din această vară se desfășoară pe parcursul lunii august, două dintre acestea având loc chiar în această săptămână. De menționat este faptul că pentru toate aceste concerte intrarea este liberă, motiv pentru care mă aștept ca sala să fie plină de un suflu nou. Adică pe lângă cei atinși de această binecuvântare a muzicii clasice de calitate să avem în sală și pe potențialii împătimiți ai vremurilor noi.
Primul concert, cel care va avea loc astăzi de la ora 19, va aduce în fața publicului doi maeștrii ai genului, este vorba de violonistul Radu Dunca și pianistul Dragoș Dimitriu. Ei vor încerca să ne transpună în note muzicale impresiile pe care le-au trăit atunci când au admirat capodoperele maestrului Constantin Brâncuși. Pentru aceasta s-au ajutat de câteva lucrări faimoase sau mai puțin cunoscute ale compozitorilor Fritz Kreisler, Franz von Vecsey, Joseph Achron, George Gershwin, Erik Satie, Henryk Wieniawski, Robert Schumann, John Cage și Maurice Ravel.
Tot în această săptămână, mai precis duminică de la ora 16, în foaierul filarmonicii sătmărene se va dezveli o plachetă comemoratuvă „In Memoriam RUHA ISTVÁN ~95~”. Evenimentul va fi urmat de un film documentar despre marele om de cultură careian cunoscut pe plan internațional drept Ștefan Ruha.
Dragoș Dimitriu
Nascut la Brasov in anul 1991, si–a facut debutul sau international in 2011 la sala Filarmonicii din Berlin cu concertul numarul 5 „Imperialul“ de Beethoven. In 5 decembrie 2018 a cantat pentru prima oara cu orchestra la Konzerthaus Viena interpretand Rhapsody in Blue de Gershwin.
A inceput studiul pianului la varsta de 6 ani cu profesoara Viorica Burcica si pe urma cu profesoara Francisca Lupu la Liceul de Arta Brasov. In 2010 a intrat la Universitatea de Muzica si Arte Dramatice din Viena unde a lucrat sub indrumarea lui Martin Hughes si pe urma cu Stefan Arnold. Ca pianist solo sau in ansambluri camerale a obtinut peste 25 de premii 1 la concursuri internationale.
In ultimii ani, Dragos si-a propus sa sustina artistii si arta de buna calitate in randul muzicienilor de varsta sa, astfel a fondat agentia de impresariat Aegeria Artists Management la Viena si Transylvanian International Piano Competition la Brasov care a adus la Brasov pana acum 100 de pianisti din toate colturile lumii. In 2019, este cofondator al Festivalului TAMTAM la Brasov, alaturi de pianistul Horia Mihail, in cadrul caruia au evoluat in trei zile, pe cele 7 scene din aer liber, peste 400 de artisti in cadrul a peste 100 de evenimente. De asemenea, incepand cu martie 2020, cei doi au lansat #ScenaVirtualaTAMTAM.
Radu Dunca
Violonistul Radu Dunca s-a născut în anul 1990 la Bistrița. Începe studiul viorii la vârsta de 7 ani, studiind la clasa de vioară a profesorilor Liliana Făgărășan și, apoi, Adrian Cârdan din cadrul Liceului de Muzică „Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca.
Radu este licențiat al Academiei de Muzică „Gh. Dima” din Cluj, clasa prof. Nicușor Silaghi, și în anul 2018 obține Diploma de Master de la Conservatorul din Amsterdam, clasa prof. Liviu Prunaru.
A participat la cursuri de măiestrie cu profesorii: Adelina Oprean (Basel) Alexander Sitkovetsky (Londra), Alexandru Tomescu, Gabriel Croitoru, Priya Mitchell (Oxford), Semion Yaroshevich (Tel Aviv), Stefan Gheorghiu, Daria Zappa (Berna), Natalia Lomeiko (Londra), Florin Paul (Hamburg), Eszter Haffner (Graz), Maxim Vengerov și Mihaela Martin (Köln).
În postură solistică, Radu Dunca a apărut alături de orchestre importante din țară, precum: Filarmonica Transilvania din Cluj-Napoca, Filarmonica din Craiova, Filarmonica de Stat din Sibiu, Filarmonica din Satu Mare, Filarmonica din Râmnicu Vâlcea, Filarmonica din Botoșani, Orchestra Operei Naționale Române din Cluj-Napoca și Orchestra Română de Tineret, sub bagheta unor dirijori renumiți ca: Gabriel Bebeșelea, Cristian Mandeal, Alexandru Lascae, Petre Sbârcea, David Crescenzi, Josef Horvath, Adrian Morar.
Pe lângă activitatea solistică, Radu Dunca a aprofundat și repertoriul cameral, fiind bursier în cadrul celebrului Festival de Muzică de Cameră SoNoRo, participând la cursuri de măiestrie cu Daria Zappa, Alexander Sitkovetsky, Natalia Lomeiko, Eszter Haffner, susținând concerte în București, Brașov, Craiova, Râmnicu Vâlcea, Cluj-Napoca, Arezzo și Montepulciano (Italia).
În prezent ocupă funcția de concertmaistru al Operei Naționale din București, al Orchestrei Române de Tineret și al Orchestrei Naționale Simfonice a României.
Opriți războaiele!