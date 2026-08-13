Esența - eseu muzical despre arta plastică (Brâncuși)

Astăzi se deschide în sala Filarmonicii de Stat Dinu Lipatti microstagiunea estivală oferită melomanilor de către organizatori. Evenimentele din această vară se desfășoară pe parcursul lunii august, două dintre acestea având loc chiar în această săptămână. De menționat este faptul că pentru toate aceste concerte intrarea este liberă, motiv pentru care mă aștept ca sala să fie plină de un suflu nou. Adică pe lângă cei atinși de această binecuvântare a muzicii clasice de calitate să avem în sală și pe potențialii împătimiți ai vremurilor noi.





Primul concert, cel care va avea loc astăzi de la ora 19, va aduce în fața publicului doi maeștrii ai genului, este vorba de violonistul Radu Dunca și pianistul Dragoș Dimitriu. Ei vor încerca să ne transpună în note muzicale impresiile pe care le-au trăit atunci când au admirat capodoperele maestrului Constantin Brâncuși. Pentru aceasta s-au ajutat de câteva lucrări faimoase sau mai puțin cunoscute ale compozitorilor Fritz Kreisler, Franz von Vecsey, Joseph Achron, George Gershwin, Erik Satie, Henryk Wieniawski, Robert Schumann, John Cage și Maurice Ravel.

Tot în această săptămână, mai precis duminică de la ora 16, în foaierul filarmonicii sătmărene se va dezveli o plachetă comemoratuvă „In Memoriam RUHA ISTVÁN ~95~”. Evenimentul va fi urmat de un film documentar despre marele om de cultură careian cunoscut pe plan internațional drept Ștefan Ruha.





Dragoș Dimitriu

Nascut la Brasov in anul 1991, si–a facut debutul sau international in 2011 la sala Filarmonicii din Berlin cu concertul numarul 5 „Imperialul“ de Beethoven. In 5 decembrie 2018 a cantat pentru prima oara cu orchestra la Konzerthaus Viena interpretand Rhapsody in Blue de Gershwin.





A inceput studiul pianului la varsta de 6 ani cu profesoara Viorica Burcica si pe urma cu profesoara Francisca Lupu la Liceul de Arta Brasov. In 2010 a intrat la Universitatea de Muzica si Arte Dramatice din Viena unde a lucrat sub indrumarea lui Martin Hughes si pe urma cu Stefan Arnold. Ca pianist solo sau in ansambluri camerale a obtinut peste 25 de premii 1 la concursuri internationale.

In ultimii ani, Dragos si-a propus sa sustina artistii si arta de buna calitate in randul muzicienilor de varsta sa, astfel a fondat agentia de impresariat Aegeria Artists Management la Viena si Transylvanian International Piano Competition la Brasov care a adus la Brasov pana acum 100 de pianisti din toate colturile lumii. In 2019, este cofondator al Festivalului TAMTAM la Brasov, alaturi de pianistul Horia Mihail, in cadrul caruia au evoluat in trei zile, pe cele 7 scene din aer liber, peste 400 de artisti in cadrul a peste 100 de evenimente. De asemenea, incepand cu martie 2020, cei doi au lansat #ScenaVirtualaTAMTAM.

Radu Dunca