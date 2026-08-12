Satu Mare se pregătește pentru trei zile dedicate muzicii rock. În perioada 28–30 august 2026, Piața 25 Octombrie va găzdui SamRock, eveniment organizat de Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu” Satu Mare și Primăria Municipiului Satu Mare, care își propune să readucă în centrul orașului atmosfera marilor concerte rock și, în același timp, să ofere o scenă noii generații de artiști.

Programul reunește formații tribute dedicate unor nume care au scris istoria rockului internațional, artiști consacrați din România, dar și finaliștii Concursului de Talente SamRock.

Vineri, 28 august, festivalul va debuta cu finaliștii concursului de talente, după care scena va fi preluată de The GetNos, cu un show tribut The Rolling Stones. Prima seară va continua cu Speak Floyd, formație tribut Pink Floyd, care va aduce în Piața 25 Octombrie sonoritățile uneia dintre cele mai influente trupe din istoria rockului.

Sâmbătă, 29 august, publicul îi va putea asculta din nou pe finaliștii SamRock, înaintea concertelor susținute de Hollywood Rose, tribut Guns N’ Roses, și The Rock, tribut AC/DC. Se anunță astfel o seară construită în jurul hard rockului și al unora dintre cele mai cunoscute hituri ale genului.

Ultima zi, duminică, 30 august, aduce și un moment cu o puternică încărcătură nostalgică: The Jesters se reunesc după 30 de ani. Festivalul va fi încheiat de Compact – Paul Ciuci, unul dintre numele importante ale rockului românesc.

Un rol important în cadrul SamRock îl are și Concursul de Talente, prin care organizatorii urmăresc să descopere și să promoveze formații aflate la început de drum. Finaliștii vor avea ocazia să cânte în fiecare dintre cele trei zile, în fața publicului sătmărean și alături de trupele invitate.

Prin SamRock, Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu” readuce în atenție tradiția rockului sătmărean și creează, în același timp, o punte între generații: de la publicul crescut cu Pink Floyd, Rolling Stones, AC/DC sau Guns N’ Roses până la tinerii care descoperă astăzi această muzică.