



Satu Mare nu este, în istoria artei românești, un centru artistic la fel de cunoscut precum Bucureștiul, Iașul, Clujul sau Baia Mare. Și totuși, orașul și ținutul sătmărean au produs și au găzduit, de-a lungul timpului, o pleiadă impresionantă de pictori, graficieni și artiști plastici. Mai mult decât atât, Sătmarul a fost una dintre acele zone de frontieră culturală în care tradiții românești, maghiare, evreiești și central-europene s-au întâlnit și s-au influențat reciproc.

Povestea picturii sătmărene nu poate fi redusă, așadar, la o simplă enumerare de nume. Ea este povestea unei geografii artistice aflate între două mari poli: orașul Satu Mare și Centrul Artistic Baia Mare. Este povestea unor artiști care au călătorit între Budapesta, Paris, Roma, Cluj, Baia Mare și Satu Mare, dar care au revenit mereu, într-o formă sau alta, la peisajul, oamenii și memoria acestui colț de nord-vest al Transilvaniei.

În centrul acestei istorii se află, fără îndoială, Aurel Popp. Dar alături de el trebuie așezate nume precum Alexandru Mohi, Paul Erdős, Ion Popdan, Ion Sasu, Olajos Béla, Fodor Kálmán, Vasile Pop-Negreșteanu și Cristina Gloria Oprișa. Iar pentru înțelegerea atmosferei artistice a orașului trebuie amintiți și artiști care nu s-au născut neapărat la Satu Mare, dar care au lucrat, au expus sau au influențat decisiv viața artistică locală: Endre Litteczky, Sándor Ziffer, Oszkár Nagy și alți reprezentanți ai sferei băimărene.

Aurel Popp – marele fondator spiritual al picturii sătmărene

Dacă ar trebui ales un singur nume pentru a reprezenta arta Sătmarului, acesta ar fi Aurel Popp.

Născut la 30 august 1879 în Căuaș, în actualul județ Satu Mare, și mort la Satu Mare la 8 august 1960, Popp a fost pictor, sculptor și grafician. Este considerat unul dintre reprezentanții importanți ai celei de-a doua generații a Școlii de pictură de la Baia Mare.

Dar simpla încadrare într-o școală artistică nu este suficientă pentru a-l defini. Aurel Popp a fost un artist profund personal, un intelectual preocupat de destinul omului și unul dintre acei creatori pentru care pictura nu putea fi separată de experiența vieții.

Copilăria sa nu a fost ușoară. A rămas orfan de tată de foarte tânăr și a fost crescut de mama sa împreună cu frații. A studiat la Carei, unde s-a apropiat de viitorul poet Ady Endre, iar formarea artistică propriu-zisă l-a purtat spre Budapesta. Mai târziu a primit o bursă pentru Italia și a vizitat Roma, Siena, Perugia, Assisi și Orvieto.

Popp nu a rămas însă un simplu imitator al artei occidentale. În 1911–1913 a ajuns la Paris, unde a studiat la Academia Julian și a urmat și cursuri de sculptură cu Paul Landowski. Parisul, Roma, Budapesta și Baia Mare au devenit astfel componente ale unei identități artistice complexe.

Aurel Popp nu poate fi redus la pictură el fiind și sculptor, grafician, arhitect și designer. Atelierul său din Satu Mare, construit între 1934 și 1935, a funcționat până la moartea artistului. Astăzi, clădirea este cunoscută drept Atelierul Memorial „Aurel Popp”. Ea adăpostește lucrări de pictură, sculptură și grafică, fotografii, documente, obiecte personale și mobilier.

Alexandru Mohi – elevul lui Popp care și-a construit propriul drum

Dacă Aurel Popp este figura tutelară a artei sătmărene, Alexandru Mohi reprezintă una dintre cele mai interesante continuări ale acestei tradiții.

Alexandru (Sándor) Mohi s-a născut în 1902 și a crescut la Satu Mare. A studiat la Școala de Arte Frumoase din Cluj, unde i-a avut ca profesori pe Aurel Ciupe, Catul Bogdan și Anastase Demian. Între 1929 și 1937 a predat desenul la liceul reformat din Satu Mare și a participat activ la viața culturală a orașului.

La început, Mohi a lucrat sub îndrumarea lui Popp la Satu Mare și l-a însoțit la Baia Sprie. În același timp, experiența de la Baia Mare și studiile de la Cluj l-au ajutat să se desprindă treptat de influența maestrului.

Perioada sătmăreană a lui Mohi nu a fost un simplu episod biografic. Un studiu publicat în revista Satu Mare – Studii și Comunicări arată că artistul s-a stabilit cu familia la Satu Mare în 1908 și a rămas aici, cu întreruperile provocate de studii și activitatea de la Baia Mare, până în 1937. În această perioadă, opera sa a trecut prin portret, artă statuară, peisaj și alte genuri picturale.

Mohi este important tocmai pentru că demonstrează că influența lui Popp nu a produs imitatori, ci personalități distincte. El a debutat la Salonul Oficial din București în 1928 și a expus ulterior la Satu Mare, Cluj, Budapesta, Oradea și București. Mai târziu avea să devină profesor la Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj.

Este unul dintre exemplele cele mai clare ale felului în care Sătmarul putea funcționa ca punct de plecare pentru o carieră artistică de anvergură.

Paul Erdős – desenul ca memorie și supraviețuire

O altă personalitate fundamentală este Paul Erdős, unul dintre cei mai importanți artiști vizuali originari din județul Satu Mare.

Născut la 2 noiembrie 1916 în Hurezu Mare și mort la 17 noiembrie 1987 la Satu Mare, Erdős a fost pictor, grafician și gravor. A studiat în ambianța Școlii de pictură de la Baia Mare, avându-i ca îndrumători pe János Thorma, János Krizsán și András Mikola. Un detaliu biografic spune mult despre talentul său precoce: și-a prezentat lucrările la Satu Mare încă din adolescență.

Mai târziu, a studiat la Budapesta, iar în 1938 se afla la Paris, unde expunea într-o galerie particulară. A urmat apoi expoziții la Budapesta, Cluj și Oradea.

Dar destinul său a fost fracturat de Holocaust, în 1944–1945 a fost deportat împreună cu familia din cauza originii evreiești. Această experiență trebuie avută în vedere atunci când privim opera sa.

Arta lui Erdős este în primul rând o artă a desenului, a liniei și a observației. Dicționarul enciclopedic românesc îl caracterizează prin sensibilitatea graficii sale, menționând lucrări precum „Gorunul” și „Viață nouă în oraș”.

În 2016, cu ocazia centenarului nașterii sale, istoricul de artă Marius Porumb îl caracteriza drept unul dintre marii artiști ai României postbelice, subliniind talentul său de desenator, pictor și gravor.

Ion Popdan – pictorul care a transformat Sătmarul într-o școală

S-a născut la Ardud în 1935 și s-a stabilit definitiv la Satu Mare după studiile de la Sibiu. A devenit profesor de pictură și istoria artei la Școala Populară de Artă din Satu Mare, unde a predat timp de 24 de ani. Importanța lui nu constă doar în propriile tablouri, Ion Popdan a format generații.

Printre discipolii săi s-au numărat artiști plastici, pictori de icoane și alți oameni care au continuat viața artistică sătmăreană. În acest sens, Popdan trebuie privit nu doar ca pictor, ci ca pedagog și constructor de comunitate artistică.

Opera sa are și o particularitate interesantă: relația dintre pictură și poezie. Popdan a fost și poet, iar această dublă vocație explică probabil caracterul liric al picturii sale. Un articol dedicat creației sale observă că tablourile sale pot fi privite asemenea unor poeme transfigurate în linii și culori.

Poate că aceasta este cheia pentru înțelegerea lui Ion Popdan: nu pictura ca descriere a realității, ci pictura ca transfigurare.

În naturile sale statice, de pildă, obiectele nu sunt simple obiecte. Ele devin purtătoare de memorie, căldură și sentiment.

Un studiu publicat în Satu Mare – Studii și Comunicări subliniază tocmai această dimensiune umanistă a naturilor sale statice și rolul său în formarea mai multor generații de artiști din Satu Mare.

Ion Sasu – lumina ca subiect al picturii

Ion Sasu, născut în 1939 la Târșolț și decedat în 2011, este un alt nume important al picturii sătmărene din a doua jumătate a secolului XX.

A absolvit Facultatea de Arte Plastice din Cluj-Napoca în 1964, iar trei ani mai târziu a avut prima expoziție personală. Ulterior a expus în România și în străinătate, iar lucrările sale au intrat în colecții publice și private.

Critica locală îl descria drept un artist sensibil la culoarea luminii și mai puțin interesat de forma rigidă, de structura statică sau de descrierea literală a obiectului. În pictura sa, lumina devine aproape un personaj. Dacă la Aurel Popp imaginea poate deveni mărturie morală, iar la Ion Popdan devine poezie, la Ion Sasu culoarea și lumina tind să devină principalele instrumente de expresie.

Astfel, pictura sătmăreană își schimbă treptat accentul: de la reprezentarea omului și a dramei sale spre explorarea sensibilității vizuale.

Olajos Béla – pictorul-profesor

Olajos Béla, născut în 1910 și mort în 1991, este o figură importantă pentru viața artistică și pedagogică a Sătmarului.

A studiat la Academia de Arte din Budapesta și, după război, a ajuns la Satu Mare. A participat, cu mici întreruperi, la expozițiile colective locale și a fost profesor de desen la Școala Generală nr. 5, unde a rămas până la pensionare, în 1970.

A lucrat în tempera, pastel și ulei iar importanța lui Olajos Béla trebuie privită în contextul în care, în deceniile postbelice, o mare parte din viața artistică a unui oraș era construită nu doar prin expoziții, ci și prin școală.

Profesorul de desen putea influența sute de copii după cum profesorul de pictură putea forma viitori artiști.

Astfel de personalități sunt mai greu de măsurat prin numărul de tablouri sau prin prețurile de licitație, dar rolul lor în continuitatea unei culturi vizuale este enorm.

Faptul că Satu Mare i-a dedicat expoziții și că memoria lui a fost conservată prin evenimente culturale arată că Olajos Béla rămâne parte a identității artistice a orașului.

Fodor Kálmán – modernitatea în spațiul public

Fodor Kálmán reprezintă o altă direcție a artei sătmărene. Născut în 1929, el a studiat la Cluj și și-a desăvârșit activitatea artistică în județul Satu Mare. A lucrat atât în pictură și grafică, cât și în arta monumentală.

Unele dintre lucrările sale au rămas în spațiul public sătmărean: mozaicuri, compoziții decorative și intervenții artistice integrate în arhitectură. Sunt documentate, între altele, o compoziție decorativă din 1970 la fosta casă de economii, un mozaic din 1971 la fabrica de confecții și alte lucrări monumentale.

Fodor Kálmán a fost, de altfel, cunoscut pentru independența sa artistică. O evocare realizată de Muhi Sándor subliniază faptul că artistul a încercat să-și urmeze propriul drum și nu a acceptat ușor să lucreze la comandă pentru teme în care nu credea.

Este o atitudine cu atât mai interesantă cu cât vorbim despre un artist activ într-o epocă în care raportul dintre creație și ideologie era extrem de complicat.

Vasile Pop-Negreșteanu – tradiție, monumental și spiritual

Din generațiile mai recente se detașează Vasile Pop-Negreșteanu, născut în 1955 la Negrești-Oaș.

El a absolvit în 1980 Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, secția Artă Monumentală și Restaurare, la clasa profesorilor Vasile Celmare și Nicolae Groza. Din 1984 este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Opera sa este importantă pentru că leagă pictura contemporană de tradiția artei monumentale și de spiritualitatea religioasă.

În Negrești-Oaș se află lucrări importante ale sale, inclusiv iconostasul și pictura altarului din Catedrala Ortodoxă „Duminica Tuturor Sfinților”, precum și compoziții religioase realizate pentru alte spații de cult.

Prin urmare, Pop-Negreșteanu este un exemplu al continuității unei tradiții care, în Sătmar și în Țara Oașului, nu a rupt legătura dintre pictura modernă și imaginea sacră.

În opera sa se întâlnesc simbolul, portretul, decorativul, monumentalul și interesul pentru materia picturală.

Faptul că lucrările sale se găsesc în colecții din numeroase țări – de la Franța și Germania până la Japonia, Statele Unite, Canada sau Israel – arată și deschiderea internațională a acestui artist originar din județul Satu Mare.

Cristina Gloria Oprișa – pictura sătmăreană intră în contemporaneitate

În arta sătmăreană contemporană, Cristina Gloria Oprișa ocupă un loc important.

Născută în 1954 și absolventă a Institutului de Arte Plastice „Ion Andreescu”, ea este membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Pictura ei se îndepărtează de reprezentarea realistă și intră în zona abstracției și a compoziției simbolice.

În lucrări precum „Însemne I” și „Însemne II”, structurile cromatice și formele stratificate creează o imagine care nu mai dorește să descrie lumea exterioară, ci să construiască o realitate plastică proprie.

Artista își definește sursa inspirației într-un mod foarte larg: viața însăși, de la elementele minuscule ale naturii până la sentimente și experiența cotidiană.

În 2024, Muzeul de Artă Satu Mare i-a găzduit o retrospectivă, semn că activitatea ei a devenit parte importantă din istoria recentă a scenei artistice locale.

Dacă Aurel Popp întreba pictura ce poate spune despre condiția omului, iar Ion Popdan transforma imaginea în poezie, pictura contemporană a Cristinei Gloria Oprișa întreabă ce mai poate fi imaginea atunci când renunță la descriere și se transformă în semn.

Artiștii care au făcut din Satu Mare un nod al artei transilvănene

Istoria picturii sătmărene nu se poate limita la artiștii născuți în județ. Un oraș devine centru artistic nu doar prin oamenii pe care îi naște, ci și prin cei pe care îi atrage. Din acest punct de vedere, Endre Litteczky, Sándor Ziffer și Oszkár Nagy sunt nume esențiale.

În secolul XX, artiști precum Fodor Kálmán au creat mozaicuri și compoziții monumentale.Această tradiție continuă într-o formă diferită și în prezent.

Anuala UAPR Satu Mare din 2026 demonstrează că scena artistică locală este încă activă și diversă. Expoziția a reunit artiști care lucrează în pictură, grafică, sculptură, textile, ceramică și arte decorative. Printre participanți s-au numărat Ioan Borlean, Cristina Oana Busuioc, Aurelian Busuioc, Radu Ciobanu, Dan Marius Cosma, Gabriela Király, Sándor Muhi, Alina Mureșan, Zoltán Nyiri, Cristina Gloria Oprișa, Valer, Sasu, Liviu Scripor, Csaba Vass și alții.

Nicolae Ghișan













































































