CSM Olimpia Satu Mare a părăsit Cupa României în turul al treilea, după 0–5 pe terenul celor de la Minaur Baia Mare. Sătmărenii au ales însă să-și protejeze titularii înaintea deplasării de la Suceava și au trimis în teren o formație formată în mare parte din jucători de la echipa a doua, din Liga 4 Elite.

Rezultatul de la Baia Mare este unul sever, însă eliminarea din Cupa României a fost, practic, asumată de CSM Olimpia, care a tratat partida ca pe o oportunitate pentru tinerii din club și, în același timp, ca pe un meci în care să-și menajeze jucătorii de bază înaintea unui nou duel important în Liga 2.

Stafful tehnic a aliniat o formulă experimentală, cu fotbaliști cu vârste cuprinse între 17 și 19 ani. Cel mai experimentat titular a fost căpitanul Luca Feher, 21 de ani.

Decizia are o explicație clară: Olimpia nu a vrut să riște accidentări sau o uzură suplimentară înaintea meciului de campionat de sâmbătă. Joi dimineață, delegația sătmăreană pornește spre Suceava, unde, sâmbătă, de la ora 11.00, CSM Olimpia întâlnește Cetatea, în etapa a treia a Ligii 2.





Minaur a făcut diferența prin experiență

Cu garnitura de bază pe teren, Minaur a început partida în forță și a deschis scorul în minutul 16, prin Alexandru Buziuc, scăpat singur cu portarul Luca Grecu.

Tinerii Olimpiei au încercat să țină piept gazdelor, iar Grecu a avut câteva intervenții bune, blocând șuturile lui Raphael Stănescu și Raul Krausz.

Sătmărenii puteau reveni în joc înainte de pauză. Constantin Trip a încercat să-l surprindă pe portarul băimărean cu o execuție lobată, însă mingea a lovit bara transversală.

În schimb, Minaur a punctat chiar înainte de pauză. În minutul 45, Raphael Stănescu a făcut 2–0.

Repriza secundă a început și mai prost pentru Olimpia. Buziuc a reușit dubla în minutul 48, iar misiunea formației sătmărene devenea aproape imposibilă.

În încercarea de a reduce diferența, tinerii Olimpiei au lăsat spații în defensivă, iar Minaur a profitat. Stănescu a înscris din nou în minutul 68, după un contraatac rapid, pentru 4–0.

Scorul final, 5–0, a fost stabilit în minutul 87 de Denis Buhai.

Pentru Olimpia, eliminarea nu reprezintă neapărat o lovitură, în condițiile în care obiectivul principal rămâne campionatul Ligii 2. Meciul de la Baia Mare a oferit, în schimb, minute importante unor jucători foarte tineri, care au avut ocazia să evolueze împotriva unei echipe cu experiență și obiective înalte.

Practic, clubul sătmărean a ales să sacrifice parcursul din Cupă pentru a avea lotul de bază proaspăt la meciul de campionat de la Suceava.

Urmează, astfel, adevărata miză a acestei săptămâni pentru CSM Olimpia. Sâmbătă, de la ora 11.00, sătmărenii joacă la Cetatea Suceava, în etapa a treia a Ligii 2.

Pe 22 august, Olimpia revine pe teren propriu, pentru duelul cu FC Bihor Oradea, din etapa a patra.





CUPA ROMÂNIEI – TURUL 3

CS Minaur Baia Mare – CSM Olimpia Satu Mare 5–0 (2–0)

Marcatori: Alexandru Buziuc (16, 48), Raphael Stănescu (45, 68), Denis Buhai (87).





CSM Olimpia: Luca Grecu – Denis Maxineanu, Luca Feher (cpt.), Dănuț Ciorcaș (46 Denis Toma), Raul Rebic, Vlad Lambru (46 Erik Hrițiu), Constantin Trip (46 Zab Zsombor), Mario Botca (82 Pop Loránd), Zohorák Noel, Rareș Corodan (46 Saraz Szilveszter), Mateo Berinde.

Antrenor Liviu Ivasuc.