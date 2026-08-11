Minaur și Olimpia se întâlnesc sub Dealul Florilor Sport •

Miercuri, de la ora 17:30, Baia Mare găzduiește primul duel oficial al sezonului dintre două dintre echipele reprezentative ale fotbalului din nord-vest. Minaur și CSM Olimpia Satu Mare se întâlnesc în Turul 3 al Cupei României, într-un meci în care cele două formații par să aibă priorități diferite.





Cupa României aduce miercuri un nou Duel al Nordului. Sub Dealul Florilor, Minaur Baia Mare primește vizita celor de la CSM Olimpia Satu Mare, într-o partidă programată de la ora 17:30, contând pentru Turul 3 al competiției.

Pentru băimăreni, partida vine într-un moment în care echipa se pregătește pentru debutul în noul sezon al Ligii a 3-a, programat spre finalul acestei luni. Minaur vine după înfrângerea suferită în amicalul cu Unirea Dej, iar confruntarea cu Olimpia reprezintă un test important înaintea startului oficial al campionatului.

De partea cealaltă, sătmărenii au deja două etape disputate în Liga a 2-a și par să privească această deplasare prin prisma programului extrem de încărcat. Olimpia vine după înfrângerea de sâmbătă, 0-2 cu CSM Reșița, iar următoarea misiune din campionat este deplasarea de la Suceava, pentru confruntarea cu Cetatea, din etapa a 3-a.



Olimpia, cu gândul la Suceava?

În aceste condiții, partida de la Baia Mare ar putea fi abordată diferit de stafful tehnic sătmărean. Cu un lot care trebuie protejat pentru duelul din campionat, Olimpia este tentată să acorde minute unor jucători tineri, proveniți din propria pepinieră, și să menajeze o parte dintre titularii obișnuiți.

Pentru tinerii sătmăreni, meciul de Cupă ar reprezenta însă o oportunitate importantă de a demonstra că pot face pasul către prima echipă. Iar într-un duel regional, chiar și atunci când prioritățile sunt diferite, motivația nu ar trebui să lipsească.

Rămâne de văzut cât de mult va roti Olimpia echipa și ce formulă va trimite în teren antrenorul sătmărenilor. Cert este că, indiferent de numele aflate pe foaia de joc, deplasarea de la Baia Mare vine într-un moment în care campionatul de Liga a 2-a pare să aibă prioritate.



Minaur vrea să intre cu dreptul în noul sezon

Pentru Minaur, situația este oarecum diferită. Băimărenii nu au încă presiunea unui campionat început, iar fiecare meci de pregătire sau oficial reprezintă o etapă în construcția echipei pentru sezonul de Liga a 3-a.

Înfrângerea din amicalul cu Unirea Dej a arătat că mai sunt lucruri de pus la punct, iar partida cu Olimpia poate fi un reper important pentru formația pregătită de Paul Pârvulescu.

În plus, Cupa României are întotdeauna farmecul ei. O victorie în fața unei formații de Liga a 2-a ar reprezenta un plus de moral pentru Minaur înaintea debutului în campionat.



Doar echipe din Liga 2 și Liga 3 în Turul 3

În această fază a Cupei României au rămas doar formații din Liga a 2-a și Liga a 3-a, ultimele echipe provenite din eșalonul al patrulea fiind deja eliminate.

Turul 3 al competiției este programat miercuri, 12 august, iar câștigătoarele vor merge în play-off-ul Cupei României, programat pe 19 august. Ulterior, competiția va continua cu faza grupelor, prima etapă fiind programată pe 2 septembrie.

Programul Turului 3

Progresul Mogoșoaia – Concordia Chiajna

SCM Zalău – Gloria Bistrița

CS Tunari – Ștefăneștii de Jos

Jiul Petroșani – Minerul Lupeni

Crișul Sântandrei – FC Bihor Oradea

CSO Băicoi – Metalul Buzău

Minaur Baia Mare – CSM Olimpia Satu Mare

CIL Blaj – Sănătatea Cluj

Oltul Curtișoara – CSM Slatina

Dunărea Giurgiu – Steaua București

Timișul Șag – CSM Reșița

Cetatea Suceava – ACS USV Iași

CSM Târgu Jiu – SCM Râmnicu Vâlcea

Corona Brașov – Olimpic Zărnești

CSM Adjud – Sporting Liești

Dunărea Călărași – CS Afumați

Flacăra Moreni – Chindia Târgoviște

Agricola Borcea – Unirea Slobozia

Progresul Spartac – Metaloglobus

Știința Poli Timișoara – CSC Dumbrăvița

SC Popești-Leordeni – Dinamo București

CSC Șelimbăr – Hermannstadt

CS Gheorgheni – ASA Târgu Mureș

Viitorul Onești – FC Bacău

Cupa continuă până în mai

Dacă vor trece de Turul 3, echipele calificate vor juca în play-off-ul din 19 august, înaintea fazei grupelor. Cele trei etape ale grupelor sunt programate pe 2 septembrie, 28 octombrie și 2 decembrie 2026.

Sferturile de finală sunt programate pe 3 martie 2027, semifinalele pe 21 aprilie, iar marea finală se va disputa pe 12 mai 2027.







Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te