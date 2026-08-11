Minaur și Olimpia se întâlnesc sub Dealul Florilor

Miercuri, de la ora 17:30, Baia Mare găzduiește primul duel oficial al sezonului dintre două dintre echipele reprezentative ale fotbalului din nord-vest. Minaur și CSM Olimpia Satu Mare se întâlnesc în Turul 3 al Cupei României, într-un meci în care cele două formații par să aibă priorități diferite.
Cupa României aduce miercuri un nou Duel al Nordului. Sub Dealul Florilor, Minaur Baia Mare primește vizita celor de la CSM Olimpia Satu Mare, într-o partidă programată de la ora 17:30, contând pentru Turul 3 al competiției.
Pentru băimăreni, partida vine într-un moment în care echipa se pregătește pentru debutul în noul sezon al Ligii a 3-a, programat spre finalul acestei luni. Minaur vine după înfrângerea suferită în amicalul cu Unirea Dej, iar confruntarea cu Olimpia reprezintă un test important înaintea startului oficial al campionatului.
De partea cealaltă, sătmărenii au deja două etape disputate în Liga a 2-a și par să privească această deplasare prin prisma programului extrem de încărcat. Olimpia vine după înfrângerea de sâmbătă, 0-2 cu CSM Reșița, iar următoarea misiune din campionat este deplasarea de la Suceava, pentru confruntarea cu Cetatea, din etapa a 3-a.
Olimpia, cu gândul la Suceava?
În aceste condiții, partida de la Baia Mare ar putea fi abordată diferit de stafful tehnic sătmărean. Cu un lot care trebuie protejat pentru duelul din campionat, Olimpia este tentată să acorde minute unor jucători tineri, proveniți din propria pepinieră, și să menajeze o parte dintre titularii obișnuiți.
Pentru tinerii sătmăreni, meciul de Cupă ar reprezenta însă o oportunitate importantă de a demonstra că pot face pasul către prima echipă. Iar într-un duel regional, chiar și atunci când prioritățile sunt diferite, motivația nu ar trebui să lipsească.
Rămâne de văzut cât de mult va roti Olimpia echipa și ce formulă va trimite în teren antrenorul sătmărenilor. Cert este că, indiferent de numele aflate pe foaia de joc, deplasarea de la Baia Mare vine într-un moment în care campionatul de Liga a 2-a pare să aibă prioritate.
Minaur vrea să intre cu dreptul în noul sezon
Pentru Minaur, situația este oarecum diferită. Băimărenii nu au încă presiunea unui campionat început, iar fiecare meci de pregătire sau oficial reprezintă o etapă în construcția echipei pentru sezonul de Liga a 3-a.
Înfrângerea din amicalul cu Unirea Dej a arătat că mai sunt lucruri de pus la punct, iar partida cu Olimpia poate fi un reper important pentru formația pregătită de Paul Pârvulescu.
În plus, Cupa României are întotdeauna farmecul ei. O victorie în fața unei formații de Liga a 2-a ar reprezenta un plus de moral pentru Minaur înaintea debutului în campionat.
Doar echipe din Liga 2 și Liga 3 în Turul 3
În această fază a Cupei României au rămas doar formații din Liga a 2-a și Liga a 3-a, ultimele echipe provenite din eșalonul al patrulea fiind deja eliminate.
Turul 3 al competiției este programat miercuri, 12 august, iar câștigătoarele vor merge în play-off-ul Cupei României, programat pe 19 august. Ulterior, competiția va continua cu faza grupelor, prima etapă fiind programată pe 2 septembrie.
Programul Turului 3
Progresul Mogoșoaia – Concordia Chiajna
SCM Zalău – Gloria Bistrița
CS Tunari – Ștefăneștii de Jos
Jiul Petroșani – Minerul Lupeni
Crișul Sântandrei – FC Bihor Oradea
CSO Băicoi – Metalul Buzău
Minaur Baia Mare – CSM Olimpia Satu Mare
CIL Blaj – Sănătatea Cluj
Oltul Curtișoara – CSM Slatina
Dunărea Giurgiu – Steaua București
Timișul Șag – CSM Reșița
Cetatea Suceava – ACS USV Iași
CSM Târgu Jiu – SCM Râmnicu Vâlcea
Corona Brașov – Olimpic Zărnești
CSM Adjud – Sporting Liești
Dunărea Călărași – CS Afumați
Flacăra Moreni – Chindia Târgoviște
Agricola Borcea – Unirea Slobozia
Progresul Spartac – Metaloglobus
Știința Poli Timișoara – CSC Dumbrăvița
SC Popești-Leordeni – Dinamo București
CSC Șelimbăr – Hermannstadt
CS Gheorgheni – ASA Târgu Mureș
Viitorul Onești – FC Bacău
Cupa continuă până în mai
Dacă vor trece de Turul 3, echipele calificate vor juca în play-off-ul din 19 august, înaintea fazei grupelor. Cele trei etape ale grupelor sunt programate pe 2 septembrie, 28 octombrie și 2 decembrie 2026.
Sferturile de finală sunt programate pe 3 martie 2027, semifinalele pe 21 aprilie, iar marea finală se va disputa pe 12 mai 2027.