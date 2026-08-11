Acțiunile desfășurate marți, 11 august, pentru menținerea ordinii publice și siguranța traficului rutier s-au soldat cu sute de sancțiuni și măsuri complementare

Zi încărcată pentru polițiștii sătmăreni, care au desfășurat marți, 11 august, ample activități pentru menținerea ordinii și siguranței publice, dar și pentru prevenirea accidentelor și combaterea abaterilor din trafic.

În urma acțiunilor desfășurate pe raza județului Satu Mare, oamenii legii au aplicat peste 250 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 125.000 de lei.

Peste 25.000 de lei pentru încălcarea ordinii publice

În cadrul activităților destinate menținerii unui climat de ordine și siguranță publică, polițiștii sătmăreni au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale.

Valoarea amenzilor aplicate în acest segment a depășit 25.000 de lei.

Acțiunile au urmărit prevenirea și descurajarea faptelor antisociale, precum și menținerea unui climat de siguranță pentru cetățeni.

Peste 200 de amenzi în trafic

O componentă importantă a acțiunilor polițiștilor a vizat traficul rutier.

Pentru abaterile constatate în urma activităților de supraveghere, fluidizare și control al circulației, polițiștii au aplicat peste 200 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 100.000 de lei.

Cifrele arată amploarea controalelor desfășurate pe drumurile din județ și atenția acordată respectării regulilor de circulație.

12 șoferi au rămas fără dreptul de a conduce

Pe lângă amenzi, polițiștii au dispus și măsuri complementare.

În cazul a 12 conducători auto, a fost luată măsura suspendării exercitării dreptului de a conduce.

Totodată, polițiștii au retras din circulație și 6 certificate de înmatriculare, în urma neregulilor constatate la autovehicule.

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare continuă acțiunile de prevenire și combatere a faptelor antisociale, precum și controalele în trafic, scopul principal fiind creșterea gradului de siguranță pentru toți participanții la circulație.