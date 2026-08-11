Stațiunea Turistică Tășnad nu mai înseamnă de mult doar câteva bazine cu apă termală. În ultimii cinci ani, investițiile realizate au schimbat radical experiența oferită turiștilor, transformând stațiunea într-o destinație modernă pentru relaxare, distracție și petrecerea timpului liber alături de familie și prieteni.





Într-o perioadă în care multe stațiuni din România s-au limitat la lucrări de întreținere, la Tășnad s-a investit constant în dezvoltare. Aproape fiecare sezon a adus facilități noi, astfel încât cei care revin an de an să descopere de fiecare dată ceva în plus.





Printre cele mai importante investiții realizate în această perioadă se numără amenajarea unor vestiare moderne, extinderea zonei de relaxare cu jacuzzi-uri și bazine cu hidromasaj, realizarea unor spații de joacă pentru copii, construirea unui bazin cu tobogane, dar și inaugurarea bazinului semiolimpic acoperit, care permite practicarea înotului și relaxarea indiferent de anotimp.









Grija pentru confortul turiștilor se vede însă și în detalii. Pentru sezonul estival din acest an, administrația stațiunii a achiziționat 500 de șezlonguri noi, astfel încât cât mai mulți vizitatori să se poată bucura de o zi de relaxare în condiții cât mai bune. Este o investiție poate mai puțin spectaculoasă decât un bazin nou, dar una care contribuie direct la confortul celor care aleg ștrandul din Tășnad în zilele toride de vară.





Toate aceste investiții au un obiectiv comun: creșterea calității serviciilor și transformarea Stațiunii Turistice Tășnad într-o destinație competitivă atât pentru turiștii din România, cât și pentru cei din străinătate. În loc să se mulțumească doar cu renumele apei termale, administrația a ales să dezvolte constant infrastructura și să investească în facilități care răspund cerințelor turiștilor moderni.





Rezultatul este vizibil. Astăzi, Tășnad oferă mult mai mult decât apa termală pentru care este cunoscut de zeci de ani. Vizitatorii găsesc aici o stațiune aflată într-o continuă transformare, cu facilități pentru toate vârstele și condiții tot mai bune de la un sezon la altul.





Investițiile realizate în ultimii cinci ani demonstrează că dezvoltarea stațiunii nu este întâmplătoare, ci face parte dintr-o strategie pe termen lung. Fie că vorbim despre noi bazine, zone de relaxare, spații dedicate copiilor sau despre cele 500 de șezlonguri aduse recent pentru un plus de confort, fiecare proiect contribuie la consolidarea Tășnadului ca una dintre cele mai moderne și apreciate stațiuni balneare din nord-vestul României.

Acest articol a fost comandat de OMD Tășnad din care fac parte Stațiunea Turistică Tășnad și Hotel Stil, Hotel Doina 2, Hotel Regal, Hotel Marissa, Vila Dalli, Casa Maria, Pensiunea Salcia, Pensiunea/Restaurant Dora.