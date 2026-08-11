VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: COLIVIA CU FLUTURI

Roma nu este doar un oraș care se vizitează, ci și un loc care se trăiește. Aici, trecutul nu stă închis în muzee ci respiră printre străzi, piețe și monumente. Pentru orice vizitator, capitala Italiei devine o întâlnire directă cu istoria Europei.

- ROMA -

SAU ISTORIA VIE





Un vis

Astrologii spun că anul acesta, fiind un an de vibrație 1, marchează începutul unui nou ciclu în istoria umanității și, poate, și în viața multora dintre noi este un an al începuturilor, al drumurilor noi și al viselor care prind curaj.

Să ajung la Roma a fost un vis pe care nu am îndrăznit să-l rostesc cu voce tare, dar pe care l-am purtat mult timp în gând, iar dorința de a vedea orașul care a influențat decisiv istoria lumii și cultura europeană a rămas acolo, în tăcere, până în ziua în care a devenit realitate.





Din iarnă în primăvară





Aterizarea pe aeroportul Ciampino a fost primul semn că această călătorie va avea ceva special: în doar o oră și jumătate am trecut de la gerul iernii, cu –2 grade, la aerul cald al primăverii romane, unde termometrul arăta 18 grade. Schimbarea bruscă de anotimp îți dă sentimentul că lumea este mai mică decât credeai și că uneori trebuie doar să urci într-un avion pentru a intra într-o altă poveste.

Plimbându-te pe străzile Romei ai impresia că timpul nu curge liniar … el se adună în straturi. Sub pașii tăi se află epoci întregi, iar fiecare colț al orașului pare să păstreze o amintire.

Roma nu este doar un oraș … este o memorie vie a civilizației europene. Ruinele Imperiului Roman, bisericile baroce și muzeele impresionante coexistă într-o armonie care pare firească doar aici.





Martor a două mii de ani

În fața Panteonului simți cu adevărat greutatea istoriei. Coloanele sale impunătoare și inscripția veche de aproape două mii de ani amintesc de măreția Imperiului Roman.

Pe fronton stă scris - ”M. AGRIPPA L. F. COS TERTIUM FECIT”, o semnătură aruncată peste secole. În jur, oamenii fotografiază, vorbesc în zeci de limbi și își continuă drumul … dar monumentul rămâne însă acolo, tăcut și neclintit, martor al generațiilor care au trecut prin fața lui.









La câteva străzi distanță, ruinele vechilor construcții romane ies din pământ ca fragmente dintr-o lume dispărută. Coloanele rămase în picioare par pagini rupte dintr-o carte veche.

Roma este un furnicar de oameni

Chiar și în afara sezonului turistic, la obiectivele importante se formează cozi impresionante … cu toate acestea, vizitatorii așteaptă liniștiți, ca și cum ar înțelege că istoria nu poate fi grăbită. Întîlnești români la tot pasul și de fiecare data când auzi românește te simți fericit.





Comorile Vaticanului

În Muzeele Vaticanului, arta și istoria te copleșesc. Biletul nu este ieftin, dar experiența merită fiecare moment de așteptare și fiecare sacrificiu financiar. Aici înțelegi mai bine decât oriunde altundeva grandoarea puterii creatoare a omului: sculpturi, picturi și fresce care au traversat secolele demonstrează că civilizația nu se construiește doar prin putere, ci mai ales prin cultură.





Lecția Romei

Poate că energia despre care ne întrebăm atunci când ajungem la Roma nu este un mister, ci însăși continuitatea spiritului uman. Roma ne amintește că imperiile pot dispărea, generațiile se pot schimba, dar ceea ce creează oamenii cu adevărat valoros rămâne … de aceea, Roma nu este doar un oraș al trecutului. Este o lecție vie despre cum timpul poate transforma piatra în memorie și memoria în civilizație.





Fotografii: Loredana Știrbu









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