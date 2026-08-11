211 absolvenți au intrat marți în sălile de examen pentru proba obligatorie a profilului, în sesiunea iulie–august 2026. Prezența a fost de 87,19%, iar candidații au avut la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

Emoții, stres și multă concentrare pentru absolvenții de liceu care susțin în aceste zile examenul național de Bacalaureat. Marți, 11 august 2026, s-a desfășurat proba scrisă obligatorie a profilului, una dintre cele mai importante etape ale sesiunii de vară.

În județul Satu Mare, pentru această probă au fost înscriși 242 de candidați. Dintre aceștia, 211 s-au prezentat la examen, în timp ce 31 de candidați au absentat.

Astfel, procentul de prezență înregistrat la nivelul județului a fost de 87,19%.

Două centre de examen în județ

Proba s-a desfășurat în două centre de examen organizate la nivelul județului Satu Mare.

Candidații au intrat în săli conform procedurilor stabilite, iar probele scrise au început la ora 9:00, după distribuirea subiectelor și a hârtiei ștampilate destinate ciornelor.

Pentru majoritatea candidaților, timpul efectiv de lucru a fost de trei ore, calculat din momentul încheierii distribuirii subiectelor în sala de examen.

Unii candidați au avut timp suplimentar

Elevii cărora le-a fost aprobată solicitarea privind acordarea timpului suplimentar au beneficiat de cel mult două ore în plus.

Măsura este prevăzută în procedura privind egalizarea șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

Examenul, monitorizat audio-video

Desfășurarea probelor scrise este monitorizată și înregistrată audio-video, în conformitate cu metodologia de organizare și desfășurare a examenului național de Bacalaureat.

Măsurile au rolul de a asigura respectarea regulilor de examen și desfășurarea probelor în condiții de corectitudine și transparență.

Subiectele și baremele, publicate după examen

Candidații, profesorii și părinții au putut consulta subiectele și baremele de evaluare și notare începând cu ora 15:00, pe platforma oficială a Ministerului Educației.

Pentru această sesiune, emoțiile candidaților continuă, urmând ca lucrările să fie evaluate, iar rezultatele să fie publicate conform calendarului oficial al examenului.

Pentru cei 211 candidați sătmăreni care au intrat astăzi în săli, proba obligatorie a profilului reprezintă încă un pas spre finalul examenului și, pentru mulți dintre ei, spre obținerea diplomei de Bacalaureat.

Urmează o nouă zi de examen, noi emoții și, speră candidații, rezultate pe măsura muncii depuse.