Festivalul de Sfârșit de Vară îi adună pe sătmăreni la Grădina cu Căpșuni pentru o după-amiază dedicată muzicii, prieteniei și ultimelor momente de vacanță

Vara nu poate pleca fără o ultimă petrecere pe cinste! Locuitorii din Oar, dar și sătmărenii care vor să se bucure de o zi relaxată în aer liber sunt invitați la Festivalul de Sfârșit de Vară, un eveniment pregătit pentru cei care vor să transforme finalul lunii august într-o amintire frumoasă.

Petrecerea va avea loc duminică, 30 august, începând cu ora 16:00, la Grădina cu Căpșuni din Oar.

Muzică live și atmosferă de sărbătoare

Organizatorii promit o după-amiază plină de muzică, voie bună și momente petrecute alături de prieteni și familie.

Pe scenă vor urca mai mulți artiști și formații care vor asigura atmosfera de festival:

After Work Band

Boci

Zoltan Trio

Happy Band

Fiecare dintre artiști va contribui la atmosfera de sărbătoare, într-un program gândit pentru toate gusturile și pentru o după-amiază în care distracția este cuvântul de ordine.

Ultima petrecere a verii

Festivalul de Sfârșit de Vară este, înainte de toate, o invitație la relaxare și socializare. O după-amiază în care prietenii se întâlnesc, familiile petrec timp împreună, iar muzica și buna dispoziție marchează simbolic despărțirea de vară.

Duminică, 30 august, de la ora 16:00, Oar devine locul în care vara își pregătește ultimul mare spectacol.

Așa că, dacă vreți să spuneți „adio” verii cu muzică și voie bună, Grădina cu Căpșuni vă așteaptă!



