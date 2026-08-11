Alcoolul, viteza, depășirile neregulamentare și neatenția în apropierea trecerilor de pietoni rămân printre principalele pericole din trafic

Drumurile județului Satu Mare sunt mai aglomerate în această perioadă, iar polițiștii le reamintesc tuturor participanților la trafic că siguranța începe cu respectarea regulilor.

Un moment de neatenție, o depășire făcută într-un loc interzis sau câteva pahare de alcool înainte de urcarea la volan pot avea consecințe dramatice. Tocmai de aceea, polițiștii sătmăreni vin cu o serie de recomandări simple, dar esențiale.

Alcoolul și drogurile nu au ce căuta la volan

Una dintre cele mai importante reguli este și cea mai simplă: nu conduceți niciodată sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

Chiar dacă șoferul consideră că se simte apt pentru a conduce, alcoolul și substanțele psihoactive pot afecta grav timpul de reacție, atenția și capacitatea de a lua decizii.

Viteza poate transforma o secundă într-o tragedie

Respectarea regimului legal de viteză este o altă regulă fundamentală pentru prevenirea accidentelor.

Polițiștii recomandă adaptarea vitezei nu doar la limitele impuse de lege, ci și la condițiile concrete de drum, trafic și vizibilitate.

La fel de important este ca șoferii să nu efectueze depășiri pe sectoarele de drum unde această manevră este interzisă.

Atenție maximă la trecerile pentru pietoni

În apropierea trecerilor pentru pietoni, conducătorii auto trebuie să manifeste o atenție sporită și să acorde prioritate pietonilor care au acest drept.

La rândul lor, pietonii sunt sfătuiți să traverseze doar prin locurile special semnalizate și numai după ce s-au asigurat temeinic că pot traversa în siguranță.

Și bicicliștii trebuie să respecte regulile

Polițiștii le reamintesc bicicliștilor că deplasarea trebuie făcută pe pistele special amenajate sau pe partea carosabilă, cu respectarea tuturor regulilor de circulație.

Atenția și responsabilitatea trebuie să existe însă din partea tuturor participanților la trafic, indiferent dacă se deplasează cu autoturismul, bicicleta sau pe jos.

Mașinile cu probleme tehnice, un pericol pe șosea

Un alt aspect important îl reprezintă starea tehnică a autovehiculelor.

Polițiștii recomandă evitarea circulației cu mașini care prezintă defecțiuni la sistemele esențiale de frânare, direcție, iluminare sau evacuare.

O defecțiune aparent minoră poate deveni extrem de periculoasă atunci când autovehiculul se află în trafic.

Mesajul polițiștilor: responsabilitatea salvează vieți

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare solicită tuturor conducătorilor auto să manifeste responsabilitate și prudență în trafic și să contribuie activ la creșterea siguranței rutiere prin respectarea normelor legale.

În trafic, câteva secunde de răbdare, un pic mai multă atenție și respectarea unei reguli pot însemna enorm. Pentru că, de multe ori, drumul cel mai sigur este și cel în care nimeni nu se grăbește să ajungă primul.