



Un bărbat pe moped, un motociclist polonez și un biciclist au ajuns la spital după trei accidente rutiere produse luni, în județul Satu Mare. În toate cazurile, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea exactă a împrejurărilor.

Zi cu mai multe accidente rutiere în județul Satu Mare. Luni, 10 august, polițiștii au intervenit la trei evenimente distincte produse la Carei, Săcășeni și Odoreu, în urma cărora trei persoane au fost rănite și transportate la spital.

În toate cele trei cazuri, victimele au suferit leziuni și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Două dintre accidente au fost provocate, potrivit primelor constatări, de manevre sau neadaptarea vitezei, iar într-un al treilea caz biciclistul nu ar fi respectat indicatorul „Stop”.

Femeie de 75 de ani, implicată într-un accident la Carei

Primul accident s-a produs în jurul orei 08:30, pe strada Dr. Marinescu din municipiul Carei.

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Carei au fost sesizați prin apelul 112 și s-au deplasat de urgență la fața locului.

Din primele verificări a rezultat că o femeie în vârstă de 75 de ani, din Carei, conducea un autoturism și ar fi efectuat o manevră de ieșire cu spatele de pe un podeț.

Potrivit polițiștilor, femeia nu s-ar fi asigurat corespunzător și ar fi acroșat un bărbat de 40 de ani, din aceeași localitate, care circula cu un moped.

În urma impactului, bărbatul a suferit vătămări corporale ușoare și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Atât femeia, cât și conducătorul mopedului au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.

Motociclist polonez, ajuns în șanț la Săcășeni

Al doilea accident a avut loc în jurul orei 17:00, în localitatea Săcășeni.

Un cetățean polonez, în vârstă de 46 de ani, conducea o motocicletă și, într-o curbă deosebit de periculoasă la dreapta, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum.

Motociclistul ar fi pierdut controlul asupra direcției, iar motocicleta a ajuns în șanț.

În urma accidentului, bărbatul a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Și în acest caz, testarea cu aparatul etilotest a indicat un rezultat negativ.

Biciclist de 71 de ani, accidentat la Odoreu după ce nu ar fi oprit la „Stop”

Cel de-al treilea accident al zilei s-a produs în jurul orei 20:00, la intersecția străzilor Mărtinești și Republicii din localitatea Odoreu.

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au fost sesizați prin 112 și au intervenit la locul accidentului.

Potrivit primelor constatări, un bărbat în vârstă de 71 de ani, din Odoreu, se deplasa pe bicicletă și, ajuns la intersecție, nu ar fi respectat semnificația indicatorului „Stop”.

Biciclistul ar fi pătruns pe drumul prioritar și a intrat în coliziune cu un autoturism condus regulamentar de o femeie în vârstă de 41 de ani, din aceeași localitate.

Impactul i-a provocat biciclistului vătămări corporale, acesta fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Totodată, bărbatului i-au fost recoltate mostre biologice pentru stabilirea unei eventuale alcoolemii. Conducătoarea autoturismului a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările continuă în toate cele trei cazuri

Polițiștii sătmăreni continuă cercetările în toate cele trei accidente pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-au produs evenimentele și pentru a dispune măsurile legale care se impun.

Cele trei accidente readuc în atenție necesitatea unei atenții sporite în trafic, în special în cazul manevrelor de mers cu spatele, al deplasării pe motocicletă în zone cu viraje periculoase și al respectării indicatoarelor rutiere de către bicicliști.