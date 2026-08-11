Un incendiu izbucnit la o anexă gospodărească s-a extins cu repeziciune și a amenințat două case și o altă anexă în care se aflau aproximativ 100 de găini. Pompierii avertizează din nou: focul deschis poate transforma o gospodărie într-un infern în doar câteva minute.

Un incendiu violent a izbucnit pe parcursul zilei de marți în localitatea Boghiș, punând în pericol o gospodărie, animale și mai multe construcții din apropiere. Situația a fost cu atât mai periculoasă cu cât în anexa cuprinsă de flăcări se aflau cantități importante de cereale și baloți de paie, materiale care au alimentat rapid incendiul.

La intervenție au fost mobilizate forțe importante ale pompierilor sătmăreni, iar o persoană a ajuns la spital după ce a suferit arsuri.





Incendiul cuprinsese întreaga anexă

Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, încadrate cu 10 subofițeri, precum și cu un echipaj de prim ajutor.

La locul intervenției s-a deplasat inclusiv comandantul Detașamentului de Pompieri Satu Mare. În sprijinul pompierilor militari a fost solicitat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Doba.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul anexei gospodărești, pe aproximativ 200 de metri pătrați.





Flăcările amenințau să se extindă la două case de locuit și la o altă anexă gospodărească, în care se aflau aproximativ 100 de găini.

Animalele au fost scoase din calea flăcărilor

În interiorul anexei cuprinse de incendiu se aflau mai multe animale.

Până la sosirea pompierilor, proprietarii au reușit să evacueze în siguranță 8 suine și un vițel, evitând astfel o posibilă tragedie.

Pericolul era amplificat de faptul că în anexă se aflau aproximativ 12 tone de cereale și 200 de baloți mici de paie. Materialele combustibile au favorizat dezvoltarea rapidă a incendiului și au crescut considerabil riscul ca focul să se extindă la construcțiile din vecinătate.

Un om a ajuns la spital cu arsuri

În timpul evenimentului, un bărbat în vârstă de aproximativ 45 de ani a suferit arsuri de gradele I și II la nivelul membrului superior stâng.





Pentru transportarea victimei la spital, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean a fost redirecționat către locul intervenției.

Din fericire, pompierii au reușit să limiteze incendiul înainte ca acesta să cuprindă și celelalte construcții aflate în pericol.

Focul deschis, indicat drept cauză probabilă

Conform primelor constatări, cauza probabilă a izbucnirii incendiului este utilizarea focului deschis în spații deschise, în contextul arderii vegetației uscate din vecinătate.

Potrivit pompierilor, focul s-ar fi propagat de la vegetația uscată către gospodărie.

Cazul de la Boghiș reprezintă astfel încă un exemplu concret al pericolului reprezentat de arderea vegetației uscate, mai ales în perioadele cu temperaturi ridicate, secetă și vânt.

Pompierii: „Nu aprindeți vegetația uscată!”

ISU Satu Mare a transmis în repetate rânduri avertizări către populație cu privire la riscurile utilizării focului deschis și ale incendierii vegetației uscate.

În condiții de uscăciune și vânt, flăcările se pot propaga cu o viteză foarte mare, iar o ardere care pare inițial controlată se poate transforma în câteva minute într-un incendiu de proporții.

Incendiul de la Boghiș arată concret ce se poate întâmpla: o persoană rănită, animale evacuate în grabă, bunuri și provizii amenințate de flăcări și mai multe locuințe aflate în pericol.





ISU Satu Mare reamintește că arderea vegetației uscate este interzisă și extrem de periculoasă.

Pompierii sătmăreni fac din nou apel la responsabilitate și le recomandă cetățenilor să nu aprindă vegetația uscată și să nu utilizeze focul deschis în apropierea gospodăriilor, anexelor, culturilor sau materialelor combustibile.

Un foc aprins pentru câteva minute poate distruge în câteva clipe munca de o viață.