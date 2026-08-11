Floretiștii sătmăreni, în linie dreaptă spre noul sezon!

Până atunci, urmează săptămâni de muncă, transpirație și acumulări. După cantonamentul din Ungaria, floretiștii sătmăreni sunt pregătiți să intre din nou în lupta pentru rezultate și medalii.









Sportivii de la CSM Olimpia și CS Satu Mare au pus bazele noului sezon competițional în cadrul unui cantonament desfășurat la Halásztelek, în apropiere de Budapesta.Vacanța s-a încheiat pentru floretiștii sătmăreni, care au început deja pregătirea pentru un nou sezon competițional. Sportivii secțiilor de floretă de la CSM Olimpia Satu Mare și CS Satu Mare au efectuat, în perioada 3–8 august, un stagiu de pregătire în Ungaria, la Halásztelek, unde s-au antrenat alături de sportivii clubului gazdă, Halásztelki BSE.Sub îndrumarea antrenorilor File Attila, Dan Șuta și Izsáki Arnold, sătmărenii au avut parte de un program intens, cu câte două antrenamente în fiecare zi. Pregătirile s-au desfășurat în Sala de Scrimă „Lengyel Éva”, un loc cu o puternică legătură cu scrima sătmăreană.Sala poartă numele fostei antrenoare și conducătoare tehnice a secției de scrimă de la CSM Olimpia Satu Mare, una dintre personalitățile care și-au pus amprenta asupra dezvoltării scrimei din municipiul nostru.Două antrenamente pe ziStagiul din Ungaria a fost unul specific perioadei de acumulare. Accentul a fost pus pe pregătirea fizică și tehnico-tactică, sportivii alternând exercițiile individuale cu asalturile și ședințele de pregătire fizică.După efortul depus, recuperarea a avut și ea un rol important în programul cantonamentului. Iar pentru că pregătirea nu înseamnă doar antrenamente, tinerii floretiști au avut parte și de o zi de relaxare pe malul lacului Balaton, o pauză binevenită înaintea revenirii la rutina de pregătire.Cantonamentul de la Halásztelek a însemnat și o oportunitate pentru sportivii celor două cluburi să se pregătească împreună, într-un schimb de experiență util în perspectiva competițiilor care urmează.O colaborare care leagă două școli de scrimăLa finalul stagiului, delegația sătmăreană a transmis mulțumiri secției de scrimă a Halásztelki BSE pentru sprijinul acordat și pentru condițiile oferite pentru desfășurarea pregătirii comune.Mulțumiri speciale au fost adresate președintelui dr. Papp Kornél, vicepreședintelui Szilassy Bence, precum și lui Gombola András, originar din Satu Mare și coordonatorul secției de floretă a clubului din Halásztelek. Implicarea acestora a contribuit la buna desfășurare a cantonamentului și la consolidarea colaborării dintre cele două cluburi.Urmează pregătirea de la Satu MareDupă revenirea din Ungaria, floretiștii sătmăreni vor continua pregătirea pe plan local. Odată cu începerea noului an școlar, Sala de Scrimă „Alexandru Csipler” îi așteaptă și pe copiii care vor să descopere frumusețea acestui sport și să facă primii pași în proba de floretă.Pentru sportivii consacrați, însă, numărătoarea inversă până la primele competiții a început deja.Noul sezon de toamnă-iarnă va debuta la mijlocul lunii septembrie, la Cluj-Napoca, acolo unde floretiștii sătmăreni vor participa la un turneu internațional.