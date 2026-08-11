Pasiunea continuă, iar performanța se construiește la masa de joc!









După o vară dedicată copiilor, ACS Armand Supur continuă seria acțiunilor dedicate tenisului de masă. Urmează trei zile de pregătire intensă pentru seniori și un turneu care va încheia cantonamentul.La Supur, fileul și paleta nu intră în vacanță! După o vară în care International Table Tennis Camp Armand Supur a adus la masa de joc copii și sportivi din patru țări, precum și de la zece cluburi din România și străinătate, activitatea continuă cu o nouă provocare.De această dată, în prim-plan sunt seniorii, care sunt așteptați la un cantonament programat în perioada 20–22 august, un stagiu destinat sportivilor care își doresc să progreseze, să-și îmbunătățească jocul și să se pregătească într-un cadru profesionist.Trei zile de pregătire intensăCantonamentul organizat de ACS Armand Supur le oferă participanților condiții complete de pregătire. Sportivii vor beneficia de cazare și masă în sistem all inclusive la Pensiunea Armand, suport tehnic de specialitate și antrenamente personalizate, adaptate nivelului și nevoilor fiecărui participant.Timp de trei zile, accentul va fi pus pe pregătire și perfecționare, într-un cadru în care sportivii pot lucra individual asupra elementelor care le pot îmbunătăți jocul.Iar după trei zile de antrenamente vine și momentul competiției.„Ping Pong Fără Frontiere”, finalul cantonamentuluiCantonamentul seniorilor se va încheia pe 23 august, cu turneul „Ping Pong Fără Frontiere”, competiție dedicată iubitorilor tenisului de masă.Va fi momentul în care munca depusă în cele trei zile de pregătire va fi pusă în practică la masa de joc. Ca de fiecare dată, competiția își propune să combine spiritul de întrecere cu buna dispoziție, într-o atmosferă în care pasiunea pentru tenisul de masă este elementul comun al tuturor participanților.De la copii la senioriPentru ACS Armand Supur, cantonamentul seniorilor reprezintă continuarea firească a unei veri extrem de active. După campul internațional dedicat copiilor, proiectul merge mai departe, de această dată cu sportivii seniori.De la primele lovituri de paletă până la performanță, drumul se construiește prin muncă, antrenament și pasiune. Iar la Supur, acest drum continuă și în perioada vacanței.Pentru cei care vor mai mult de la tenisul de masă, Supurul rămâne deschis provocărilor.