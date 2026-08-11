Început de august… cu ochii după ochelari!

Bursa zvonurilor 11.08.2026 21:40
Început de august… cu ochii după ochelari!
 Se pare că începutul lui august i-a făcut pe unii călători ai Transurban să privească lumea… fără ochelari. De vedere, de soare, ba chiar și cu tot cu alte obiecte personale lăsate prin autobuze.
În tradiționalul anunț de obiecte găsite, Transurban Satu Mare prezintă de această dată o mică „colecție”: ochelari de vedere, ochelari de soare, o geantă și un rucsac.
Așadar, dacă în ultima perioadă vi s-a părut că lumea e mai neclară, soarele mai puternic sau că vă lipsește ceva din geantă, poate merită să verificați… biroul de obiecte pierdute de la Transurban.
Obiectele găsite se află la sediul Transurban, strada Gara Ferăstrău nr. 9, Biroul Relații cu Publicul. Pentru informații, călătorii pot suna la 0261 721 971.
Până la recuperare, rămâne o întrebare: cine și-a pierdut ochelarii de vedere și cine a plecat din autobuz cu soarele în ochi?   Transurban face apel la sătmăreni să distribuie anunțul. Poate proprietarii își vor „vedea” înapoi lucrurile pierdute!

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