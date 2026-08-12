Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au continuat, în data de 11 august, acțiunile pentru menținerea ordinii și siguranței publice, precum și pentru prevenirea evenimentelor nedorite în trafic. În urma controalelor desfășurate în județ au fost aplicate, în total, peste 250 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind 85.000 de lei.

În cadrul activităților destinate menținerii unui climat de ordine și siguranță publică, oamenii legii au constatat mai multe abateri și au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 15.000 de lei.

O activitate intensă s-a desfășurat și pe drumurile din județ. Polițiștii sătmăreni au acționat pentru supravegherea, fluidizarea și controlul traficului rutier, dar și pentru prevenirea faptelor antisociale.

În urma acestor verificări au fost aplicate peste 200 de sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor depășind 70.000 de lei.

Acțiunile polițiștilor sătmăreni urmăresc prevenirea comportamentelor care pot pune în pericol siguranța cetățenilor și creșterea disciplinei în trafic. Controalele desfășurate la nivelul județului fac parte din activitățile curente ale IPJ Satu Mare pentru menținerea ordinii publice și reducerea riscului producerii unor evenimente rutiere.



