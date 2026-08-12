



Programul va începe la ora 11:30, cu evoluția Ansamblului Folcloric „Cetatea Codrului” din Ardud

Una dintre cele mai vechi și îndrăgite manifestări folclorice din județul Satu Mare revine în acest sfârșit de săptămână. Festivalul Folclorului Codrenesc „Oțeloaia”, ajuns la ediția cu numărul LXIX, va avea loc duminică, 16 august 2026, în tradiționalul cadru al Pădurii Oțeloaia din Homoroade.

Programul va începe la ora 11:30, cu evoluția Ansamblului Folcloric „Cetatea Codrului” din Ardud, urmată, de la ora 12:00, de deschiderea oficială. Până la ora 17:00, scena festivalului va reuni nume cunoscute ale folclorului, ansambluri și tineri interpreți.

Printre artiștii care vor urca pe scenă se numără Nicolae și Nicușor Mureșan, Ana Holdiș Pop, Petrică Mureșan, Oana Bozga-Pintea, Ovidiu Purdea Someș, Leontina Dorca, Maria Carmen Sas și Călin Borșe. Publicul o va putea asculta și pe Denisa Prunian, câștigătoarea Trofeului primei ediții a Concursului Național de Folclor „Trecui aseară prin codru”.

Festivalul va aduce împreună tradiții din mai multe zone și comunități. Sunt anunțate evoluțiile Grupului Folcloric „Homoroade”, Ansamblului „Cununița și Cununița Năzdrăvană”, Dănțăușilor din Cuța, Ansamblului Folcloric „Poiana Codrului” din Crucișor și ale Grupului de dansuri șvăbești „Ährenkranz” din Petrești.

Un moment aparte va fi oferit de Ansamblul vocal-folcloric „Perla” din Cernăuți, Ucraina, aparținând Școlii de Artă și Cultură Bucovineană.

Dincolo de spectacolul de pe scenă, Oțeloaia rămâne o adevărată sărbătoare a Țării Codrului. Evenimentul va cuprinde dansuri șvăbești, expoziții ale meșterilor populari și un târg de produse tradiționale și meșteșugărești. La manifestare vor participa și socăcițele din comuna Bogdand, care vor pregăti renumitul „beleș de Bogdand”.

Festivalul este organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, în colaborare cu Instituția Prefectului, Primăria și Consiliul Local Homoroade și Pensiunea „Popasul Codrenilor”.

Intrarea este liberă, iar organizatorii îi așteaptă pe sătmăreni la o nouă ediție a unei sărbători care, de aproape șapte decenii, păstrează vii cântecul, jocul, portul și obiceiurile codrenești.

FOTO OTELOAIA