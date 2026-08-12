



Primăria Municipiului Satu Mare anunță finalizarea lucrărilor de reparații și înlocuire a rosturilor de dilatație de la Podul Golescu. Potrivit administrației locale, intervențiile au fost complexe, însă necesare pentru siguranța și utilizarea în bune condiții a podului pe termen lung.

Lucrările au fost programate încă de anul trecut, în cadrul procesului mai amplu de modernizare a infrastructurii podului. Atunci au fost realizate intervenții la hidroizolație, trotuare și partea carosabilă.

Pentru înlocuirea rosturilor de dilatație a fost utilizată o tehnologie modernă, executantul lucrărilor fiind Dito Group Oradea.

Potrivit Primăriei Satu Mare, firma a utilizat un dispozitiv de acoperire brevetat, de origine elvețiană, conceput pentru a asigura funcționarea pe termen lung a rosturilor de dilatație.

Noul sistem oferă o etanșare eficientă împotriva infiltrării apei și, în același timp, este destinat să crească nivelul de confort pentru șoferi, prin reducerea zgomotului și asigurarea unei treceri mai line a autovehiculelor peste rosturi.

„Deși au fost complexe și dificile, aceste intervenții erau necesare pentru siguranța podului”, au transmis reprezentanții Primăriei Municipiului Satu Mare.

Odată cu finalizarea acestei etape, lucrările programate pentru repararea și înlocuirea rosturilor de dilatație ale Podului Golescu sunt încheiate.