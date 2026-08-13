„Rădăcinile îi dau omului puterea de a rămâne el însuși, iar aripile curajul de a merge mai departe.”





Poate că adevăratul sens al unei călătorii nu stă în locurile pe care le vezi, ci în ceea ce redescoperi despre tine. Pentru noi, moții din Satu Mare, zilele petrecute în Țara Moților au fost mai mult decât o excursie. Au fost o întâlnire cu rădăcinile noastre și, în același timp, o lecție despre cum acestea continuă să ne poarte peste timp.





Am ajuns în inima Apusenilor, la Arieșeni, acolo unde domnii profesori Mocan ne-au primit cu acea ospitalitate simplă și sinceră care nu se învață, ci vine din suflet. Din primele clipe am avut sentimentul că nu suntem oaspeți, ci oameni întorși acasă după o lungă absență.





La Sohodol, la pensiunea „Cântecul Muntelui”, gazdă ne-a fost îndrăgita interpretă Mirela Mănescu. În liniștea serii, cântecele patriotice au răsunat printre munți și au adunat în aceeași emoție oameni de vârste diferite, uniți de dragostea pentru neam și pentru valorile care ne definesc. Au fost momente care nu pot fi descrise doar prin cuvinte, pentru că au fost trăite cu inima.









Un popas deosebit l-am făcut la Muzeul „Izolați în România” din Gârda. Acolo, fiecare obiect și fiecare poveste păreau să vorbească despre puterea oamenilor de a păstra ceea ce este esențial. Domnul dr. Răzvan Roșu, doctor în antropologie culturală și etnologie, ne-a fost ghid prin această lume fascinantă. Cu pasiune și sensibilitate, ne-a ajutat să înțelegem că tradițiile nu sunt doar amintiri ale trecutului, ci punți vii între generații.





Am vizitat apoi impresionantul Ghețar de la Scărișoara, unde măreția naturii te face să taci și să privești. Sunt locuri care nu cer explicații și nu au nevoie de cuvinte. Ele îți rămân în suflet prin emoția pe care o lasă.

Pe tot parcursul călătoriei ne-a fost alături domnul profesor Victor Bercea, președinte de onoare al Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu” Cluj. Cu fiecare poveste și fiecare evocare a trecutului, a reușit să transforme istoria într-o experiență vie. Nu ne-a vorbit doar despre fapte și date, ci despre oameni, despre sacrificiu, despre demnitate și despre responsabilitatea de a duce mai departe moștenirea primită.









Ne-a bucurat prezența domnului Varga Cosmin, primarul comunei Pișcolt, care a fost alături de noi pe parcursul acestei frumoase călătorii. De asemenea, vizita domnului primar al orașului Câmpeni a fost un gest de prețuire și apropiere între comunități care împărtășesc aceleași valori și același respect pentru trecut.

Am ascultat glasul tulnicului și al fluierului, am petrecut seri în care prietenia s-a împletit cu cântecul, iar seara de folk cu George Negrea a adus peste toate o lumină caldă și o stare de bucurie sinceră.





Această experiență a fost posibilă datorită domnului Mircea Dobra, președintele Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu”- Filiala Satu Mare, care, împreună cu soția sa, ne-au însoțit pe întreaga durată a excursiei. Prin grija, implicarea și dragostea lor pentru valorile românești, au făcut posibilă această întâlnire cu sufletul Apusenilor.





Ne-am întors acasă cu mult mai mult decât am fi putut pune într-un bagaj. Am adus cu noi povești, chipuri luminoase, cântece și amintiri. Dar, mai presus de toate, am adus sentimentul că aparținem unei istorii care continuă să trăiască prin noi.









Pentru că rădăcinile nu ne țin legați de trecut. Ele ne dau puterea să creștem. Iar aripile nu ne îndepărtează de locul din care venim. Ele poartă mai departe ceea ce am primit mai de preț: identitatea, credința și dragostea de neam.





„Munții nu ne-au vorbit prin cuvinte, ci prin oameni. Iar oamenii întâlniți în aceste zile ne-au amintit că adevărata bogăție a unui neam stă în memoria, credința și inima sa.”

-înv. Rodica Jurj