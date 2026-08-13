Credincioșii sunt așteptați la unul dintre cele mai importante momente duhovnicești ale anului, la hramul Mănăstirii Ortodoxe Bixad – „Adormirea Maicii Domnului”

Mănăstirea Ortodoxă Bixad îi cheamă pe credincioși să participe, în zilele de 14 și 15 august 2026, la slujbele dedicate Praznicului Adormirii Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători ale calendarului ortodox.

Așezământul monahal din Bixad, județul Satu Mare, se pregătește pentru două zile de rugăciune și comuniune, în cadrul unui program liturgic amplu. Potrivit anunțului transmis de mănăstire, slujbele se vor desfășura cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, care îl va avea în mijlocul comunității pe Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei.

Ajunul praznicului, începutul unei seri de rugăciune

Programul va începe vineri, 14 august, în Ajunul Praznicului Adormirii Maicii Domnului.

De la ora 18:00, credincioșii vor putea participa la Slujba Vecerniei cu Litie și Acatistul Adormirii Maicii Domnului, un moment de rugăciune menit să pregătească sufletește comunitatea pentru marea sărbătoare.

Seara va continua, de la ora 20:30, cu Utrenia și Prohodul Maicii Domnului, urmate de Dezlegările Sfântului Vasile cel Mare.

Astfel, ajunul praznicului va fi unul dedicat în întregime rugăciunii, într-o atmosferă de reculegere și așteptare a marii sărbători.

Noaptea de rugăciune continuă până în zori

În noaptea de 14 spre 15 august, programul liturgic va continua la Mănăstirea Bixad.

La ora 00:30 va fi săvârșit Paraclisul Maicii Domnului, iar de la ora 2:00 va avea loc Sfânta Liturghie de noapte.

Rânduiala va continua în dimineața zilei de praznic. La ora 7:00 va avea loc Sfințirea apei, iar de la ora 8:00 credincioșii sunt așteptați la Taina Sfântului Maslu.

Sfânta Liturghie, momentul central al hramului

Momentul central al sărbătorii va avea loc sâmbătă, 15 august, de la ora 9:30, când va fi săvârșită Sfânta Liturghie.

Slujba va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Prezența ierarhului la Bixad va da o însemnătate aparte hramului, credincioșii având posibilitatea de a participa la Sfânta Liturghie într-un cadru deosebit, în ziua în care Biserica Ortodoxă prăznuiește Adormirea Maicii Domnului.

Cântările liturgice vor fi susținute de grupul coral Theotokos

Răspunsurile liturgice din cadrul Sfintei Liturghii vor fi oferite de grupul coral Theotokos din Cluj-Napoca, contribuind la solemnitatea și frumusețea slujbei de hram.

Cântarea bisericească va completa atmosfera de rugăciune și va transforma Sfânta Liturghie într-un moment de profundă trăire duhovnicească pentru cei care vor alege să fie prezenți la Bixad.

Zeci de mii de credincioși, așteptați la Bixad de Sfânta Maria

Mănăstirea Bixad este unul dintre cele mai cunoscute locuri de pelerinaj din zona Oașului. Potrivit informațiilor publicate de Primăria Bixad, în fiecare an, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, aici are loc un amplu pelerinaj, la care participă numeroși credincioși veniți din localitățile din nordul Transilvaniei.

Hramul din 15 august reprezintă, astfel, nu doar o sărbătoare a comunității monahale, ci și un moment de întâlnire pentru credincioșii care vin la Bixad pentru rugăciune și pentru a se închina la icoana Maicii Domnului.

Programul complet al Praznicului Adormirii Maicii Domnului

VINERI, 14 AUGUST – AJUNUL PRAZNICULUI

18:00 – Slujba Vecerniei cu Litie și Acatistul Adormirii Maicii Domnului;

– Slujba Vecerniei cu Litie și Acatistul Adormirii Maicii Domnului; 20:30 – Utrenia și Prohodul Maicii Domnului, urmate de Dezlegările Sfântului Vasile cel Mare.

SÂMBĂTĂ, 15 AUGUST – ZIUA PRAZNICULUI

00:30 – Paraclisul Maicii Domnului;

– Paraclisul Maicii Domnului; 02:00 – Sfânta Liturghie de noapte;

– Sfânta Liturghie de noapte; 07:00 – Sfințirea apei;

– Sfințirea apei; 08:00 – Taina Sfântului Maslu;

– Taina Sfântului Maslu; 09:30 – Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Răspunsurile liturgice: grupul coral Theotokos din Cluj-Napoca.

„Vă așteptăm cu drag să fim împreună, pentru a prăznui cu bucurie duhovnicească, în cântări sfinte și rugăciuni smerite pe Împărăteasa Cerurilor și Maica noastră a tuturor!”, este mesajul transmis de Arhim. Emanuel Scarlat, împreună cu obștea Mănăstirii Bixad.

Pentru credincioșii din Satu Mare, Maramureș, Oaș și nu numai, 15 august rămâne o zi cu o puternică încărcătură spirituală, iar Mănăstirea Bixad va fi, și în acest an, unul dintre principalele puncte de întâlnire ale pelerinilor veniți să o cinstească pe Maica Domnului.