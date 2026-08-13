Meniul zilei de 13 august de la Restaurantul Someșul. Ca la mama acasă! Locale • 13.08.2026 08:29 Distribuie: Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te Acasa Locale Meniul zilei de 13 august de la Restaurantul Someș... Articole Similare Locale CREDINȚĂ. Episcopul Iustin, primit onorant la Negrești-Oaș. Rugăciune și pricesne la Paraclisul Maicii Domnului acum 19 minute Locale Magyar Loránd, la „Actualitatea sătmăreană”: „Din toamnă trebuie să avem stabilitate. Agricultura are nevoie de o regândire totală” acum 1 ora Locale Peste 250 de sancțiuni aplicate într-o singură zi de polițiștii sătmăreni acum 14 ore Locale SamRock: trei zile de concerte, trupe tribute și tinere talente în Piața 25 Octombrie acum 14 ore Locale „Ceatăra” sărbătorește 25 de ani de activitate printr-un concert aniversar la Carei acum 14 ore Locale DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. - Sucursala Satu Mare anunţă întreruperea alimentării cu energie electrică: acum 15 ore Ultimele Articole Bursa zvonurilor „Vântul bate, apa trece…” și nu-și mai revine acum 12 ore Sport Minaur- CSM Olimpia 5-0: Olimpia și-a asumat eliminarea din Cupă acum 14 ore Locale Pictorii Sătmarului. O istorie a artei dintre Someș, Oaș și Baia Mare acum 15 ore Locale Controale ample pe șoselele din Satu Mare: polițiștii verifică transporturile de mărfuri acum 15 ore Locale EVENIMENT Festivalul Folclorului Codrenesc „Oțeloaia” revine pe 16 august cu un spectacol de excepție acum 15 ore Locale INAUGURARE. Arhidor Center și-a deschis oficial porțile la Satu Mare acum 15 ore Cele mai citite 1 Au venit oșenii acasă… 2 SPECTACOL. S-a aflat programul complet al Sărbătorii Castanelor 2026! Andra, Paraziții, Irina Rimes, Killa Fonic, Zdob și Zdub și Fuego vin la Baia Mare 3 „Licee-fantomă” în Satu Mare? Absolvenții de clasa a VIII-a fug de liceele tehnologice 4 GASTRONOMIE Se încing ceaunele la Satu Mare! Concursul „Veress Ádám” revine cu preparate spectaculoase, premii și un jurat de renume 5 Intervenție de urgență în urma unui accident cu ATV, la Luna Șes Din aceeași categorie CREDINȚĂ. Episcopul Iustin, primit onorant la Negrești-Oaș. Rugăciune și pricesne la Paraclisul Maicii Domnului acum 19 minute Magyar Loránd, la „Actualitatea sătmăreană”: „Din toamnă trebuie să avem stabilitate. Agricultura are nevoie de o regândire totală” acum 1 ora Peste 250 de sancțiuni aplicate într-o singură zi de polițiștii sătmăreni acum 14 ore SamRock: trei zile de concerte, trupe tribute și tinere talente în Piața 25 Octombrie acum 14 ore „Ceatăra” sărbătorește 25 de ani de activitate printr-un concert aniversar la Carei acum 14 ore Ultimele știri CREDINȚĂ. Episcopul Iustin, primit onorant la Negrești-Oaș. Rugăciune și pricesne la Paraclisul Maicii Domnului acum 19 minute Magyar Loránd, la „Actualitatea sătmăreană”: „Din toamnă trebuie să avem stabilitate. Agricultura are nevoie de o regândire totală” acum 1 ora „Vântul bate, apa trece…” și nu-și mai revine acum 12 ore Minaur- CSM Olimpia 5-0: Olimpia și-a asumat eliminarea din Cupă acum 14 ore Peste 250 de sancțiuni aplicate într-o singură zi de polițiștii sătmăreni acum 14 ore