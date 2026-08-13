Deputatul UDMR a vorbit despre ediția aniversară a Zilelor Culturale Partium, viitorul guvernării, investițiile din județ și situația dificilă din agricultura sătmăreană

Zilele Culturale Partium ajung la un sfert de secol, România traversează o perioadă de incertitudine politică, iar agricultura din zona de câmpie se confruntă cu unul dintre cei mai dificili ani din ultimii ani. Acestea au fost principalele teme abordate miercuri seara, la emisiunea „Actualitatea sătmăreană” de la NORD VEST TV, unde invitat a fost deputatul UDMR Magyar Loránd.





Discuția a pornit de la evenimentul care, începând de luni, 17 august, va transforma Sătmarul într-o săptămână de sărbătoare: Zilele Culturale Partium.

25 de ani de Partium

Magyar Loránd a subliniat că ediția din acest an marchează 25 de ani de la prima ediție a festivalului, proiect pornit la Satu Mare de reprezentanți ai comunității maghiare și devenit, în timp, unul dintre evenimentele importante ale orașului.

Potrivit deputatului UDMR, Partium a fost primul eveniment de acest tip organizat în România, ulterior modelul fiind preluat și de alte orașe din Transilvania. Scopul festivalului a rămas însă același: promovarea culturii și tradițiilor maghiare, dar și crearea unui spațiu în care oamenii să se întâlnească și să petreacă împreună.

Un mesaj important transmis de Magyar Loránd a fost cel legat de caracterul deschis al manifestării. El spune că, deși Partium este un festival al culturii maghiare, în ultimii ani tot mai mulți sătmăreni, indiferent de etnie, participă la evenimente.

„Nu scoatem pe nimeni afară din acest eveniment”, a fost, în esență, mesajul deputatului, care a vorbit despre familiile mixte și despre conviețuirea dintre români, maghiari și șvabi ca despre o realitate firească a Sătmarului.

O săptămână de teatru, concerte și evenimente pentru familii

Ediția aniversară se întinde, potrivit discuției din emisiune, pe perioada 17–24 august, cu spectacole de teatru, teatru pentru copii, expoziții, lansări de carte și evenimente pentru familii în prima parte a săptămânii.

Weekendul aduce manifestările tradiționale din Grădina Romei, dar și concerte cu artiști cunoscuți din Ungaria. În program se regăsesc formații precum Magyar Banda, Tarcsi & Művek, Góbé Banda, Carson Coma și Magna Cum Laude, dar și alte nume apreciate de public.

Nu lipsesc nici Târgul Produselor Sătmărene și Curtea Vinurilor, unde producătorii locali își pot prezenta produsele.

Un alt aspect discutat a fost finanțarea festivalului. Potrivit lui Magyar Loránd, bugetul este de aproximativ 1,5 milioane de lei, iar peste jumătate din această sumă este acoperită prin sponsorizări oferite de firme din județ. Există, de asemenea, sprijin din partea administrației locale și județene, precum și finanțări externe.

„Din toamnă trebuie să avem stabilitate”

De la sărbătoare s-a trecut rapid la problemele cu care se confruntă România.

Magyar Loránd consideră că actuala situație politică nu poate continua la nesfârșit și că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, capabil să ia decizii și să adopte bugetul pentru anul următor.

Deputatul UDMR a avansat ca posibilă perioadă pentru formarea noului executiv luna septembrie, exprimându-și speranța că până la sfârșitul acestei luni România va avea un guvern stabil.





În ceea ce privește formulele politice, Magyar Loránd a spus că există mai multe variante pe masă, inclusiv revenirea la o formulă PSD-PNL-USR-UDMR sau o eventuală coaliție PSD-PNL-UDMR.

UDMR exclude însă participarea la un guvern din care ar face parte AUR, aceasta fiind prezentată drept o „linie roșie” pentru formațiunea maghiară.

Deputatul consideră că alegerile anticipate ar reprezenta o soluție riscantă și că România nu își permite o nouă perioadă de instabilitate.

Investițiile trebuie repornite

Un alt punct important al discuției a fost situația administrațiilor locale.

Magyar Loránd spune că primarii sunt tot mai nemulțumiți pentru că, în lipsa finanțărilor pentru investiții, comunitățile locale ajung să suporte în principal majorări de taxe și impozite.

Deputatul a dat ca exemplu situația bazinului de înot din Satu Mare, pentru care, potrivit afirmațiilor sale, există teren, executant și licitație finalizată, iar proiectul a primit ordin de începere.

În opinia sa, România trebuie să repornească investițiile mari – de la infrastructură și canalizare până la proiecte de alimentare cu apă și gaze. Banii investiți în economie înseamnă, în final, locuri de muncă și activitate pentru firmele locale.

Academia Partium merge mai departe

Un subiect aparte a fost Academia Partium, despre care Magyar Loránd a spus că va continua să funcționeze chiar și în condițiile în care sprijinul financiar extern s-ar reduce sau ar dispărea.

Deputatul a explicat că fondurile de aproximativ 4,7 milioane de euro despre care s-a discutat public nu au fost bani destinați exclusiv funcționării academiei. Cea mai mare parte a fost investită în infrastructură: trei terenuri mari de fotbal, dintre care două cu gazon artificial, unul natural, precum și alte facilități.

Mai mult, Academia Partium este prezentată ca o pepinieră pentru fotbalul sătmărean. Copiii formați aici pot ajunge la CSM Olimpia și la alte cluburi, iar terenurile academiei sunt puse la dispoziția echipei sătmărene pentru antrenamente.

„Ideal ar fi ca la CSM Olimpia Satu Mare să avem, din 11 jucători, măcar șase-șapte sătmăreni”, a fost una dintre ideile lansate în emisiune.

Agricultura, între secetă și lipsa irigațiilor

Poate cea mai gravă problemă discutată a fost însă agricultura.

Magyar Loránd, membru al Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților, spune că fermierii traversează o perioadă extrem de dificilă. Creșterea costurilor, prețul motorinei, majorarea TVA și, peste toate acestea, seceta pun o presiune uriașă pe ferme.

Situația este cu atât mai dificilă în zona de câmpie a județului Satu Mare.

Grâul și rapița au avut rezultate mai bune, însă porumbul este considerat o adevărată catastrofă în multe zone de câmpie. Deputatul atrage atenția că, fără investiții serioase în irigații, agricultura românească riscă să intre într-o criză profundă.

El a vorbit și despre problemele din zootehnie, în special în sectorul porcin și în cel al producției de lapte.

Recent au fost aprobate două forme de ajutor de stat pentru crescătorii de bovine și porcine, însă, în opinia deputatului, acestea reprezintă mai degrabă o gură de oxigen decât o soluție pe termen lung.

„Toată agricultura ar trebui regândită”, a fost concluzia sa, cu accent pe necesitatea unor surse de finanțare pentru irigații și pe modul în care vor fi utilizate viitoarele fonduri europene.

„Dacă o ducem noi bine, o duc cu toții bine”

La finalul emisiunii, mesajul a revenit la comunitatea sătmăreană și la nevoia de a trece peste perioadele dificile.

Indiferent de etnie, spune Magyar Loránd, problemele economice și sociale îi afectează pe toți locuitorii județului. Iar soluția, în opinia sa, este revenirea la stabilitate politică, reluarea investițiilor și găsirea unor soluții pentru agricultură.

Până atunci, primul moment de respiro este unul de sărbătoare: Zilele Culturale Partium, care își deschid porțile luni, 17 august, pentru o ediție aniversară de 25 de ani.

Florin Cristian Mureșan



