Unul dintre cele mai cunoscute lanțuri de magazine din Satu Mare se extinde din nou. Pregătește cel mai mare magazin de până acum





Puțini își mai amintesc că povestea Derșidan a început în urmă cu mai bine de 30 de ani, sub forma unui depozit de alimente și produse de uz casnic. Astăzi, afacerea de familie a devenit unul dintre cele mai puternice lanțuri locale de retail, iar dezvoltarea continuă.





În ultimii trei ani, Derșidan a deschis două magazine noi. Primul, pe Calea Odoreului, într-o zonă aflată într-o dezvoltare urbană accelerată, deservește astăzi mii de familii. Cel de-al doilea, amplasat în centrul municipiului, oferă acces rapid la o gamă variată de produse pentru cei care locuiesc sau lucrează în zona centrală.





Însă planurile companiei nu se opresc aici.





Lanțul de magazine se pregătește pentru o nouă investiție importantă. Derșidan va deschide în perioada următoare cel mai mare magazin din rețeaua proprie, amenajat pe o suprafață considerabilă și gândit pentru a răspunde nevoilor unei zone aflate în continuă dezvoltare.





Deocamdată, reprezentanții companiei nu au făcut publice data inaugurării și nici locația exactă. Singurul indiciu este că noul magazin va fi amplasat pe malul drept al Someșului, într-o zonă în care locuitorii nu beneficiază în prezent de un magazin de mari dimensiuni în apropiere.





O filozofie construită pe prețuri corecte și diversitate





De-a lungul anilor, Derșidan și-a construit reputația printr-o politică simplă: prețuri competitive și corecte, atât pentru clienții care cumpără pentru consum propriu, cât și pentru revânzători.





La fel de importantă este și diversitatea produselor. Pe rafturile magazinelor se regăsesc atât branduri consacrate, cât și mărci mai puțin cunoscute, oferind clienților posibilitatea de a alege în funcție de preferințe și buget.





Accent pe producătorii locali





Un alt principiu pe care compania l-a păstrat încă de la început este susținerea producătorilor locali.





Dincolo de produsele de bază, precum pâinea sau apa, magazinele Derșidan promovează și o gamă tot mai variată de produse fabricate în județ și în regiune: lactate, conserve, gemuri și multe alte produse realizate de producători locali, oferindu-le acestora vizibilitate și acces la un număr mare de consumatori.





O nouă etapă în dezvoltarea unui brand sătmărean





Deschiderea celui de-al șaselea magazin marchează o nouă etapă în evoluția unui business pornit din Satu Mare și dezvoltat pas cu pas, fără a-și schimba principiile care l-au consacrat.





Unde va fi amplasat noul magazin și când își va deschide porțile? Deocamdată, compania păstrează aceste informații pentru momentul lansării. Cert este însă că lanțul Derșidan se pregătește pentru cea mai importantă extindere din ultimii ani, iar sătmărenii vor afla în curând toate detaliile.