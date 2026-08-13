Dr. Vasile Mureșan, medic devotat și om de o aleasă noblețe sufletească, a trecut la cele veșnice, lăsând în urmă o familie îndurerată și mii de oameni care îi vor păstra amintirea.

Sunt momente în care cuvintele devin prea mici pentru a putea cuprinde durerea unei despărțiri. Un astfel de moment este trăit acum de familia, apropiații și numeroșii pacienți ai Dr. Vasile Mureșan, medicul sătmărean care și-a dedicat întreaga viață oamenilor și profesiei sale.

Cu sufletele frânte, dar cu o nesfârșită recunoștință pentru omul care le-a fost tată, bunic, medic și sprijin, cei care l-au iubit anunță trecerea sa la cele veșnice.

Un tată și un bunic care și-a pus familia mai presus de orice

Pentru familie, Dr. Vasile Mureșan nu a fost doar un medic de excepție, ci, înainte de toate, un tată și un bunic care și-a iubit familia cu toată ființa sa.

A fost bunicul care își iubea nepoții mai presus de orice și care transforma fiecare întâlnire cu ei într-o adevărată lecție de viață.

O adevărată „enciclopedie vie”, își găsea timp pentru discuții lungi, în care medicina, istoria și tainele vieții se împleteau într-un mod fascinant. Prin toate aceste conversații le-a insuflat nepoților săi nu doar cunoștințe, ci și o curiozitate nobilă, dragostea pentru învățătură și un set de valori de neclintit.

Pentru mii de pacienți, a fost mai mult decât un medic

Dincolo de familie, dispariția sa lasă un gol imens și în comunitatea medicală și printre miile de oameni care i-au trecut pragul cabinetului.

Pentru pacienții săi, Dr. Vasile Mureșan a fost mai mult decât un medic de familie. A fost omul în care au avut încredere, confidentul căruia i-au spus durerile și temerile lor, alinarea în momentele grele și speranța de care aveau nevoie atunci când suferința părea de nesuportat.

A știut să fie aproape de oameni nu doar prin cunoștințele medicale, ci și prin empatie, răbdare și omenie.

O profesie transformată într-o misiune

Pentru Dr. Vasile Mureșan, medicina nu a fost doar o profesie. A fost o misiune.

A trăit pentru a dărui, punându-și priceperea, timpul și energia în slujba celor care aveau nevoie de el. A fost medicul care a înțeles că, uneori, un cuvânt bun poate alina aproape la fel de mult ca un tratament, iar un om care știe să asculte poate deveni, pentru un pacient aflat în suferință, o adevărată rază de speranță.

În urma sa rămân generații de oameni pe care i-a îngrijit, povești, amintiri și recunoștința celor cărora le-a fost alături.

„Mâinile care au vindecat atâtea generații s-au odihnit”

Despărțirea este cu atât mai grea cu cât omul care a fost mereu acolo pentru ceilalți nu mai poate fi chemat.

„Mâinile care au vindecat atâtea generații și mintea strălucită care ne-a ghidat s-au odihnit acum, lăsând în urmă un gol imens”, este mesajul plin de durere transmis de familie.

Dar dincolo de durere rămâne recunoștința. Pentru că un om precum Dr. Vasile Mureșan nu pleacă niciodată cu adevărat dintre cei care l-au cunoscut.

Va rămâne în fiecare poveste spusă despre el, în fiecare pacient care își va aminti cu recunoștință de medicul care l-a ajutat, în fiecare lecție transmisă nepoților și în fiecare amintire a celor care l-au avut aproape.

Priveghiul și înmormântarea

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu Dr. Vasile Mureșan sunt așteptați la capela cimitirului de pe strada Rodnei din Satu Mare.

Priveghiul va avea loc vineri, 14 august, de la ora 16:00.

Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 15 august, de la ora 13:00, la aceeași capelă.

Familia își ia rămas-bun de la un om care a însemnat enorm pentru cei dragi și pentru oamenii pe care i-a îngrijit de-a lungul vieții.

„Veți trăi veșnic prin fiecare poveste, prin fiecare amintire și prin dragostea nemărginită pe care ne-ați lăsat-o în inimi.”