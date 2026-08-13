Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a fost prezent miercuri la Parohia Ortodoxă Negrești-Oaș II, unde a săvârșit Slujba Paraclisului Maicii Domnului

O atmosferă de profundă rugăciune și emoție duhovnicească a fost trăită miercuri, 12 august, la Parohia Ortodoxă Negrești-Oaș II, Protopopiatul Oaș, unde credincioșii l-au avut în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului.

Un moment de rugăciune închinat Maicii Domnului

Începând cu ora 17:00, Preasfințitul Părinte Iustin a săvârșit Slujba Paraclisului Maicii Domnului, într-un moment liturgic dedicat rugăciunii, recunoștinței și întăririi sufletești a credincioșilor prezenți.

Prezența ierarhului la Negrești-Oaș a oferit o încărcătură aparte evenimentului religios, biserica devenind pentru câteva ore locul unei întâlniri deosebite între comunitate și păstorul ei duhovnicesc.

Slujba Paraclisului Maicii Domnului reprezintă una dintre cele mai iubite forme de rugăciune către Maica Domnului, credincioșii căutând prin această rânduială alinare, sprijin și nădejde în încercările vieții.

Primirea înaltului ierarh, cu onoruri

La eveniment a fost prezentă și primărița orașului Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca, care l-a primit cu onoruri pe înaltul ierarh.

Prezența reprezentantului administrației locale a subliniat importanța pe care comunitatea o acordă vieții spirituale și evenimentelor religioase care aduc împreună credincioșii și reprezentanții autorităților locale.

Întâlnirea a constituit, totodată, un moment de apropiere între Biserică și comunitatea locală, într-o atmosferă caracterizată de respect, solemnitate și comuniune.

„Theologos”, răspunsuri psaltice înălțătoare

Răspunsurile la strană au fost oferite de membrii Grupului Psaltic „Theologos”, ale cărui cântări au întregit atmosfera de rugăciune.

Prin interpretarea cântărilor bisericești, membrii grupului au adus un plus de solemnitate slujbei, contribuind la crearea unei atmosfere liturgice profunde și emoționante.

Astfel, seara de miercuri a fost una aparte pentru comunitatea ortodoxă din Negrești-Oaș, care a avut prilejul de a participa la o slujbă săvârșită de Episcopul Maramureșului și Sătmarului și de a se bucura de frumusețea cântării psaltice.

O seară de credință și comuniune

Vizita Preasfințitului Părinte Iustin la Parohia Ortodoxă Negrești-Oaș II a reprezentat un moment important pentru comunitatea locală, într-o perioadă în care credința și rugăciunea rămân repere esențiale pentru numeroși credincioși.

Slujba Paraclisului Maicii Domnului, prezența ierarhului, primirea oficială și răspunsurile Grupului Psaltic „Theologos” au transformat întâlnirea într-un moment de rugăciune, comuniune și trăire duhovnicească, păstrat cu siguranță în memoria celor care au fost prezenți.