Centrul Militar Județean Satu Mare anunță declanșarea unor activități de chemare a persoanelor vizate pentru clarificarea situației militare, într-un context în care mesajul instituției vine cu o precizare importantă: NU este vorba despre mobilizare.

Ordinul poate ajunge prin intermediul polițiștilor

Un anunț transmis de Centrul Militar Județean Satu Mare atrage atenția cetățenilor asupra unor activități care urmează să fie desfășurate în perioada următoare și care presupun chemarea anumitor persoane pentru clarificarea situației militare.

Demersurile sunt realizate în baza prevederilor Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare și fac parte, potrivit instituției, din procedurile curente de actualizare a evidențelor militare.

Cu toate acestea, vestea că anumite persoane vor primi ordine de chemare poate ridica semne de întrebare în rândul populației, mai ales într-o perioadă în care orice referire la activități militare este privită cu o atenție sporită.

Cine primește ordinul trebuie să se prezinte

Persoanele vizate vor primi ordine de chemare pentru clarificarea situației militare, acestea urmând să fie transmise prin intermediul agenților de poliție.

Cei care primesc astfel de documente trebuie să respecte termenul și locul indicate în ordin și să se prezinte la structurile menționate.

La prezentare, persoanele chemate trebuie să aibă asupra lor documentele necesare, respectiv cartea de identitate și documentele militare, după caz.

„NU este mobilizare!”

Este precizarea esențială transmisă de Centrul Militar Județean Satu Mare.

Instituția subliniază în mod explicit că activitățile de chemare NU reprezintă o mobilizare, ci au drept scop exclusiv clarificarea situației militare, actualizarea evidențelor și verificarea datelor existente.

Prin urmare, primirea unui ordin de chemare în acest context nu trebuie interpretată automat ca un semnal privind declanșarea unei mobilizări.

Autoritățile cer responsabilitate și calm

Centrul Militar Județean Satu Mare transmite că desfășurarea acestor activități se înscrie în procedurile prevăzute de legislația în vigoare și îndeamnă cetățenii să trateze situația cu responsabilitate și calm.

Instituția precizează, totodată, că urmărește să asigure transparența în ceea ce privește aceste demersuri.

Așadar, pentru cei care vor primi efectiv ordinul, mesajul este clar: trebuie respectate indicațiile și termenul de prezentare. Pentru ceilalți cetățeni, însă, autoritățile transmit la fel de clar că acțiunea anunțată NU reprezintă o mobilizare.