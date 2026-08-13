Un cardan de cositoare, un aparat pentru gard electric și o baterie ar fi fost furate de pe raza localității Valea Vinului. Polițiștii au recuperat întregul prejudiciu.

Doi bărbați din localitatea Bicău au ajuns în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, după ce au fost identificați de polițiști ca fiind bănuiți de comiterea unor furturi de pe raza localității Valea Vinului.

Cei doi, în vârstă de 25, respectiv 35 de ani, ar fi acționat în perioada iulie-august 2026, prejudiciind două persoane cu aproximativ 2.600 de lei.

Bunuri agricole și echipamente, luate de la două persoane

Potrivit polițiștilor din cadrul Secției de Poliție Rurală Valea Vinului, activitățile investigativ-operative desfășurate au dus la identificarea celor doi suspecți.

Anchetatorii au stabilit că aceștia ar fi sustras, de la două persoane vătămate, mai multe bunuri, printre care un cardan de la o cositoare agricolă, precum și un aparat utilizat în cadrul unui gard electric și o baterie.

Valoarea totală a prejudiciului a fost estimată la aproximativ 2.600 de lei.

Polițiștii au recuperat bunurile

În urma cercetărilor și a activităților desfășurate, polițiștii au reușit să recupereze bunurile care ar fi fost sustrase.

Astfel, prejudiciul cauzat celor două persoane vătămate a fost recuperat, iar ancheta a continuat pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele.

Ce măsură au luat anchetatorii

Față de cei doi bărbați a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Aceștia au fost depuși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, urmând ca cercetările să stabilească întreaga activitate infracțională de care sunt bănuiți.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Prezumția de nevinovăție

Polițiștii precizează că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, acuzațiile formulate în cadrul anchetei nu reprezintă stabilirea vinovăției celor doi bărbați.