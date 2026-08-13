Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare a finalizat recepția strategiilor de dezvoltare pentru trei comune sătmărene, în cadrul proiectului european Planning4U.

Un pas important pentru dezvoltarea pe termen lung a trei comunități din județul Satu Mare a fost făcut prin finalizarea recepției a trei strategii de dezvoltare locală, elaborate pentru comunele Vetiș, Lazuri și Urziceni.

Documentele au fost realizate în cadrul proiectului Planning4U – „Colaborarea comunităților locale din regiunea de frontieră HU-RO-UA pentru planificarea dezvoltării comune, consolidarea capacităților și construirea de parteneriate”, finanțat prin programul Interreg VI-A Next Ungaria-Slovacia-România-Ucraina.

Strategii pentru următorii șapte ani

Strategiile de dezvoltare elaborate pentru perioada 2026-2032 urmăresc să ofere celor trei administrații locale o direcție clară pentru dezvoltarea comunităților și pentru identificarea oportunităților de finanțare.

Accentul este pus pe dezvoltarea sustenabilă, consolidarea comunităților locale și crearea unor perspective de dezvoltare economică și instituțională pe termen lung.

Documentele vor putea reprezenta un instrument important pentru autoritățile locale în procesul de stabilire a priorităților și de pregătire a viitoarelor proiecte de investiții.

Mai aproape de partenerii din Ungaria și Ucraina

Un obiectiv important al proiectului Planning4U îl reprezintă consolidarea relațiilor economice și instituționale transfrontaliere.

Strategiile urmăresc inclusiv dezvoltarea colaborării dintre comunitățile din județul Satu Mare și partenerii din Ungaria și Ucraina, prin identificarea unor direcții comune de dezvoltare și a unor oportunități de colaborare.

Într-o regiune în care cooperarea transfrontalieră poate genera proiecte și investiții importante, aceste parteneriate pot deveni un instrument esențial pentru dezvoltarea comunităților locale.

Fondurile europene, o prioritate pentru administrațiile locale

Un alt obiectiv major este sprijinirea autorităților locale în atragerea fondurilor europene necesare implementării proiectelor viitoare.

Strategiile de dezvoltare pot constitui baza pentru identificarea priorităților și pentru pregătirea unor proiecte adaptate nevoilor reale ale comunităților.

Prin existența unor direcții strategice clare, administrațiile din Vetiș, Lazuri și Urziceni vor avea un instrument suplimentar în procesul de accesare a oportunităților de finanțare disponibile în următorii ani.

60 de angajați ai administrațiilor, pregătiți pentru proiecte europene

Planning4U nu se limitează însă la elaborarea strategiilor de dezvoltare.

O componentă importantă a proiectului vizează organizarea unor cursuri de formare pentru 60 de angajați ai autorităților publice locale din județul Satu Mare.

Aceștia vor beneficia de instruire în domenii precum achizițiile publice și managementul de proiect, competențe esențiale pentru administrațiile care își propun să atragă și să gestioneze eficient fonduri europene.

Investiția în pregătirea personalului din administrația publică poate contribui, astfel, la creșterea capacității instituțiilor locale de a pregăti, implementa și finaliza proiecte complexe.

Un studiu despre dezvoltarea transfrontalieră și efectele războiului

În cadrul Planning4U va fi realizat și un studiu privind dezvoltarea transfrontalieră și evaluarea impactului războiului ruso-ucrainean în județul Satu Mare.

Analiza va urmări modul în care contextul regional generat de război a influențat județul și perspectivele de dezvoltare transfrontalieră, oferind autorităților informații care pot contribui la fundamentarea viitoarelor decizii și proiecte.

Un proiect de peste 600.000 de euro

Proiectul Planning4U are un buget total de 600.327,63 de euro și este implementat pe o perioadă de doi ani, în intervalul 1 ianuarie 2025 – 31 decembrie 2026.

Prin strategiile pentru Vetiș, Lazuri și Urziceni, formarea angajaților din administrațiile publice și analiza privind dezvoltarea transfrontalieră, proiectul își propune să pună bazele unei colaborări mai eficiente între comunitățile din regiunea de frontieră și să crească capacitatea administrațiilor locale de a transforma oportunitățile europene în proiecte concrete.

Pentru cele trei comune sătmărene, strategiile pentru perioada 2026-2032 reprezintă, astfel, mai mult decât simple documente administrative: ele pot deveni harta după care vor fi stabilite prioritățile de dezvoltare și investițiile comunităților în următorii ani.