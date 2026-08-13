Case distruse, școli și biserici avariate și culturi compromise. Comunitatea maghiară din Transcarpatia are nevoie urgentă de sprijin după furtuna care a lovit regiunea.

Un apel la solidaritate vine din partea senatorului UDMR de Satu Mare, Turos Lóránd, pentru sprijinirea comunității maghiare din Transcarpatia, grav afectată de furtuna puternică produsă la începutul acestei săptămâni.

Comunitatea maghiară din această regiune se confruntă de ani de zile cu dificultățile provocate de război, iar fenomenele meteorologice extreme au adus acum noi pierderi pentru numeroase familii.

Case transformate în locuințe de nerecunoscut

Furtuna de luni a provocat pagube importante în mai multe comunități. Numeroase case au devenit nelocuibile, în timp ce școli, biserici și alte clădiri publice au fost avariate.

Pentru familiile afectate, problemele sunt cu atât mai mari cu cât acestea trebuie să își repare locuințele într-un context economic și social deja dificil, marcat de consecințele războiului.

Pagubele nu s-au limitat însă la clădiri.

Gheața și vântul au distrus munca unui an

Furtuna a afectat grav și agricultura. Gheața și vântul au distrus culturile unor familii, compromițând recoltele și, implicit, munca depusă de-a lungul unui întreg an.

Pentru gospodăriile care depind de agricultură, pierderea recoltelor înseamnă nu doar dispariția unei surse importante de venit, ci și o lovitură directă asupra traiului de zi cu zi.

În aceste condiții, orice formă de sprijin poate conta pentru familiile care încearcă acum să își reconstruiască locuințele și să își refacă mijloacele de trai.

„Haideți să ajutăm ungurii din Transcarpatia!”

Senatorul UDMR de Satu Mare, Turos Lóránd, îi îndeamnă pe cei care pot să contribuie la efortul de sprijinire a comunităților afectate.

„Comunitatea maghiară din Transcarpatia se află sub greutatea războiului de ani de zile. Furtuna de luni a făcut acum casele de nelocuit, școlile, bisericile și clădirile publice avariate, iar gheața și vântul au distrus culturile multor familii, ruinând munca de un an întreg”, transmite senatorul.

Apelul este unul de solidaritate cu oamenii care au nevoie de ajutor pentru a-și repara casele și pentru a-și reface mijloacele de trai.

Donațiile pot fi făcute în cadrul inițiativei UDMR

Cei care doresc să sprijine această inițiativă pot face donații către:

Verecke Alapítvány

OTP Bank

IBAN: HU60 1174 4003 2096 5860 0000 0000

Mențiune: „Viharkár 2026”

Apelul lansat de senatorul sătmărean vine într-un moment în care comunitățile afectate au nevoie de sprijin concret pentru a putea depăși efectele distrugerilor provocate de furtună.

„Suntem solidari cu toți cei care acum au nevoie să-și restaureze casele și mijloacele de trai”, este mesajul transmis de Turos Lóránd.

Pentru familiile lovite de dezastru, solidaritatea poate însemna șansa de a-și reface locuința, gospodăria și viața de zi cu zi.