Duminică, 16 august, iubitorii tradițiilor sunt așteptați la Oțeloaia, la unul dintre cele mai importante festivaluri folclorice din județul Satu Mare.

Duminică, 16 august 2026, are loc cea de-a LXIX-a ediție a Festivalului Folclorului Codrenesc „Oțeloaia”, eveniment dedicat păstrării și promovării tradițiilor din Zona Codrului.

Festivalul va reuni cântec, joc, port popular, meșteșuguri și gastronomie tradițională, oferind publicului o imagine autentică a patrimoniului cultural codrenesc.

Meșteri populari și tradiții autentice

Pe lângă spectacolul folcloric, participanții vor putea vizita o expoziție a meșterilor populari din județul Satu Mare. Printre invitați se numără meșteri distinși cu titlul de „Luminător al satelor”, dar și Emilia Zamfira Grosoș din Soconzel, deținătoare a titlului de „Tezaur Uman Viu”.

Un moment apreciat va fi și prezența socăcițelor din comuna Bogdand, care vor pregăti renumitele „Beleș de Bogdand”.

Festivalul este organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare și în colaborare cu Instituția Prefectului, Primăria și Consiliul Local Homoroade și Pensiunea „Popasul Codrenilor”.

Intrarea este liberă!



