TRADIȚIE. Oțeloaia, din nou în sărbătoare! Festivalul Codrului ajunge la ediția a LXIX-a

Locale 13.08.2026 16:27
TRADIȚIE. Oțeloaia, din nou în sărbătoare! Festivalul Codrului ajunge la ediția a LXIX-a

Duminică, 16 august, iubitorii tradițiilor sunt așteptați la Oțeloaia, la unul dintre cele mai importante festivaluri folclorice din județul Satu Mare.

Duminică, 16 august 2026, are loc cea de-a LXIX-a ediție a Festivalului Folclorului Codrenesc „Oțeloaia”, eveniment dedicat păstrării și promovării tradițiilor din Zona Codrului.

Festivalul va reuni cântec, joc, port popular, meșteșuguri și gastronomie tradițională, oferind publicului o imagine autentică a patrimoniului cultural codrenesc.

Meșteri populari și tradiții autentice

Pe lângă spectacolul folcloric, participanții vor putea vizita o expoziție a meșterilor populari din județul Satu Mare. Printre invitați se numără meșteri distinși cu titlul de „Luminător al satelor”, dar și Emilia Zamfira Grosoș din Soconzel, deținătoare a titlului de „Tezaur Uman Viu”.

Un moment apreciat va fi și prezența socăcițelor din comuna Bogdand, care vor pregăti renumitele „Beleș de Bogdand”.

Festivalul este organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare și în colaborare cu Instituția Prefectului, Primăria și Consiliul Local Homoroade și Pensiunea „Popasul Codrenilor”.

Intrarea este liberă!


Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Comunicat de presa Spital PNRR Finalizare Proiect
Comunicat Tarna
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand