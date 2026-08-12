Olimpia, de Sfânta Maria, la Suceava Sport •

Etapa a 3-a a Ligii 2 se va disputa în acest weekend, iar CSM Olimpia Satu Mare va evolua sâmbătă, 15 august, de la ora 11:00, pe terenul formației Cetatea Suceava.



Pentru echipa sătmăreană este o nouă deplasare, după primele două etape ale sezonului. Partida de la Suceava vine într-un moment în care Olimpia trebuie să gestioneze atent lotul, mai ales după începutul aglomerat de sezon, cu deplasare miercurea trecută la Dumbrăvița, apoi meci acasă, sâmbătă cu CSM Reșița și acum deplasarea la Suceava. Între ele și jocul de la Baia Mare în care conducerea a dat credit jucătorilotr tineri de la echipa a doua..



Nouă meciuri sâmbătă, trei la televizor

Etapa a 3-a este cea mai concentrată de până acum, 10 dintre cele 11 partide urmând să se dispute sâmbătă. Nouă meciuri încep la ora 11:00, în timp ce partida dintre CS Afumați și Chindia Târgoviște este programată de la ora 16:30.

Etapa se încheie duminică, la ora 11:00, cu duelul dintre FC Bacău și Steaua București.

Dintre cele 11 jocuri, trei vor fi televizate: FC Bihor Oradea – AFC ASA Târgu Mureș, CS Afumați – Chindia Târgoviște și FC Bacău – Steaua București. Partida Știința Poli Timișoara – Unirea Slobozia va fi transmisă pe FRF.tv.



Programul etapei a 3-a

Sâmbătă, 15 august, ora 11:00

CS Dinamo București – Metalul Buzău

Cetatea Suceava – CSM Olimpia Satu Mare

CSC Dumbrăvița – SC Popești-Leordeni

SCM Râmnicu Vâlcea – CSM Slatina

FC Bihor Oradea – AFC ASA Târgu Mureș – TV

Metaloglobus – CSC Șelimbăr

Știința Poli Timișoara – Unirea Slobozia – FRF.tv

ACSM Reșița – CSL Ștefăneștii de Jos

CS Gloria Bistrița – Concordia Chiajna



Sâmbătă, ora 16:30

CS Afumați – Chindia Târgoviște – TV

Duminică, 16 august, ora 11:00

FC Bacău – Steaua București – TV







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