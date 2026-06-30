











Obiectivul general al proiectului a fost creșterea capacității de reziliență a Școlii Gimnaziale ”DR. JOSEPH SZOLOMAYER” Cămin prin modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de muncă, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv.





Obiectivele specifice ale proiectului au fost:





Obiectivul 1: Asigurarea infrastructurii și a resurselor tehnologice necesare pentru Școala Gimnaziala ”DR. JOSEPH SZOLOMAYER” Cămin permițând accesul elevilor la tehnologie prin laboratoare informatice și echipamente dedicate.





Obiectivul 2: Oferirea dotărilor necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă și în laboratoarele școlare, din cadrul Școlii Gimnaziale ”DR. JOSEPH SZOLOMAYER” Cămin, inclusiv dotările și echipamentele educaționale specializate pentru elevii defavorizați și elevii cu cerințe educaționale speciale.





Proiectul a fost gestionat de Ministerul Educației prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în calitate de agenție de implementare a proiectelor privind investițiile încredințate în baza Acordului de implementare pentru apelul Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe. Investițiile PNRR vizate prin proiect au fost:





- Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ. - Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.





Valoarea proiectului: valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum de 755.543,04 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 143.553,18 lei, cu finanțare 100% PNRR.





Data începerii și finalizării proiectului: 26.07 2023 –30.06.2026. Date de contact: Adresa: COMUNA CĂMIN, nr. 195, județul Satu Mare. Telefon: +40(0)261.872.789, Fax: +40(0)261.872.789 E-mail: primaria_camin@yahoo.com

Comuna Cămin în calitate de beneficiar a implementat proiectul ”DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A ȘCOLII GIMNAZIALE CĂMIN DIN UAT COMUNA CĂMIN, JUDEȚUL SATU MARE”, cod proiect F-PNRR-Dotari-2023-5295 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15 Educație, având la bază Contractul de finanțare nr.1976DOT/2023.