

Caiac-canoe Molnar Rajmond, onorant loc 4 la Europenele de Maraton și Masters - Performanță remarcabilă pentru sportul sătmărean la Campionatul European de Maraton și Masters de la Pitești





Satu Mare are din nou motive de mândrie. ”Veteranul” caiacului sătmărean, Molnár Rajmond, a demonstrat că pasiunea, experiența și disciplina nu au vârstă, reușind o clasare importantă la Campionatul European de Maraton și Masters, desfășurat în perioada 21–28 iunie, la baza nautică Bascov–Pitești.





Competiția a reunit cei mai buni caiaciști și canoiști ai Europei, iar nivelul întrecerilor a fost unul extrem de ridicat. În primele zile au intrat în concurs sportivii din categoria Masters, împărțiți pe grupe de vârstă din cinci în cinci ani, o categorie în care experiența și valoarea sportivă cântăresc enorm.

Reprezentantul județului Satu Mare, Molnár Rajmond, a concurat în probele dedicate Masters, reușind în proba individuală o clasare pe locul 11, într-un pluton valoric de excepție, alături de sportivi consacrați ai Europei.

Un rezultat deosebit a venit însă în proba de K2, unde sătmăreanul a făcut echipă cu Sârbu Bogdan din Călărași. Cei doi au format un echipaj aproape „de poveste”: se cunosc de ani buni, dar nu mai concuraseră împreună de aproape două decenii. Chiar și așa, experiența acumulată în timp și înțelegerea dintre cei doi și-au spus cuvântul.

Fără o perioadă lungă de acomodare, Molnár Rajmond și partenerul său au reușit să găsească rapid ritmul potrivit și să obțină un excelent loc 4 la nivel european, o performanță care confirmă valoarea sportivilor români Masters în fața elitei continentale.

Campionatul European de la Pitești a fost o adevărată sărbătoare a caiacului și canoei, reunind sportivi de top din numeroase țări. Pentru Satu Mare, prezența lui Molnár Rajmond la acest nivel reprezintă o nouă dovadă că tradiția și pasiunea pentru sporturile nautice continuă să fie duse mai departe.

La ani buni după primele curse, veteranul sătmărean demonstrează că adevărata performanță nu se măsoară doar în medalii, ci și în constanță, caracter și dorința de a rămâne în competiție printre cei mai buni.







