Viitorul Someșul anunță selecții pentru cei mai mici jucători ai clubului Sport •



Fotbalul sătmărean își pregătește viitorul, iar la Viitorul Someșul începe un nou capitol dedicat celor mai mici pasionați de sport.

Clubul anunță formarea unor grupe noi pentru copiii născuți în anii 2022 și 2023, oferindu-le celor mici șansa de a face primii pași în fotbal într-un mediu organizat, alături de antrenori dedicați.

Un element important al acestui proiect este faptul că grupele vor fi pregătite de Lucian Făt și Raul Iuhas, doi oameni crescuți în spiritul fotbalului sătmărean, care cunosc foarte bine tradiția clubului. Cei doi și-au făcut junioratul și au evoluat pe terenul stadionului Someșul, fiind parte din povestea acestui club.

Prin această inițiativă, Viitorul Someșul își propune să continue tradiția formării de juniori și să ofere copiilor nu doar pregătire sportivă, ci și bucuria de a descoperi fotbalul într-un cadru bazat pe disciplină, prietenie și pasiune.

„Ne bucurăm să ducem povestea mai departe și să fim alături de cei mici la primii pași în fotbal”, transmit reprezentanții clubului.

Părinții care doresc să își înscrie copiii în noile grupe pot obține mai multe informații la:

📞 Sorin Petric — 0754 431 507

Viitorul Someșul merge mai departe, construind pas cu pas generațiile care vor reprezenta fotbalul sătmărean de mâine.

Hai Viitorul Someșul!

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