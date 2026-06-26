



Comisarul de poliție Ionuț Sebastian Găvruș s-a numărat printre angajații MAI recompensați pentru profesionalism și rezultate deosebite

Un polițist din județul Satu Mare s-a aflat printre cadrele Ministerului Afacerilor Interne premiate de ministrul Cătălin Predoiu în cadrul unei ceremonii dedicate recunoașterii meritelor profesionale și a rezultatelor obținute în misiuni de importanță deosebită.

Este vorba despre comisarul de poliție Ionuț Sebastian Găvruș, din cadrul Sectorului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare, care a fost recompensat pentru contribuția sa la identificarea și destructurarea unei rețele implicate în activități ilegale cu produse accizabile. Prin activitățile informative și de investigație desfășurate, acesta a avut un rol important în descoperirea unei fabrici clandestine de țigări și în combaterea fenomenului de contrabandă.

Evenimentul a evidențiat profesionalismul și dedicarea angajaților MAI, ministrul Afacerilor Interne subliniind că în spatele fiecărei distincții se află ore de muncă, decizii luate sub presiune și misiuni desfășurate în folosul cetățenilor.

Alături de polițistul sătmărean au mai fost recompensați agentul-șef principal Lazăr-Doruț Moisil, pentru o misiune de salvare a patru cetățeni ucraineni aflați în pericol în zona montană, și comisarul-șef Marius-Petrică Bungă, pentru coordonarea unei acțiuni care a dus la descoperirea unei culturi de cannabis și la ridicarea unor importante mijloace materiale folosite în activități infracționale.

Premierea comisarului Ionuț Sebastian Găvruș reprezintă o recunoaștere a profesionalismului și a implicării structurilor din Satu Mare în combaterea infracționalității și protejarea siguranței publice.