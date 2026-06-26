Liderii și reprezentanții PSD Satu Mare au participat la ceremonia dedicată Zilei Drapelului Național, desfășurată în Piața 25 Octombrie. Mesajul transmis a fost unul de respect față de Tricolor și de valorile care au stat la baza construirii României moderne.

Ziua Drapelului Național al României a fost marcată vineri, 26 iunie 2026, printr-o ceremonie solemnă organizată în Piața 25 Octombrie din municipiul Satu Mare, eveniment la care au participat reprezentanți ai autorităților locale și județene, ai instituțiilor statului și ai mediului politic.

Din partea Organizației Județene PSD Satu Mare au fost prezenți președintele organizației și deputatul Mircea Govor, vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare Roxana Petca și Cătălin Filip, viceprimarii municipiului Satu Mare Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan, consilierul județean Sorin Stănean, președintele TSD Satu Mare Bianca Șorian, alături de numeroși membri ai echipei social-democrate.

Tricolorul, simbol al identității naționale

Reprezentanții PSD Satu Mare au transmis că Drapelul Național reprezintă mai mult decât un simbol oficial al statului român, fiind expresia identității, demnității și continuității poporului român.

În mesajul adresat cu această ocazie s-a subliniat faptul că Tricolorul este martorul istoriei și al sacrificiilor făcute de generațiile care au luptat pentru libertatea, unitatea și suveranitatea României.

„Tricolorul nostru nu este doar un steag — este mărturia vie a istoriei, a luptei și a sacrificiului înaintașilor care au apărat cu prețul vieții libertatea, unitatea și suveranitatea României. Sub culorile lui s-au scris pagini de glorie, curaj și credință în destinul acestui neam”, au transmis reprezentanții organizației.

Respect pentru valorile care definesc România

Cu prilejul Zilei Drapelului Național, liderii PSD Satu Mare au evidențiat importanța cultivării respectului pentru simbolurile statului și pentru valorile care definesc societatea românească.

Potrivit mesajului transmis, fiecare generație are responsabilitatea de a păstra vie semnificația Tricolorului și de a transmite mai departe valorile patriotismului, solidarității și dragostei de țară.

„Astăzi, mai mult ca oricând, avem datoria de a cinsti acest simbol național și de a transmite generațiilor viitoare respectul pentru valorile care ne definesc: patriotismul, solidaritatea și dragostea de țară”, se arată în mesajul organizației.

Un simbol care unește generațiile

La finalul ceremoniei, reprezentanții PSD Satu Mare au adresat un mesaj de apreciere cu ocazia Zilei Drapelului Național, reafirmând că Tricolorul rămâne simbolul unității, al sacrificiului și al speranței poporului român.

„La mulți ani, Drapelului Național al României! Să-l purtăm cu mândrie în suflet și să nu uităm niciodată că Tricolorul este simbolul unității, al sacrificiului și al speranței unui popor care a știut mereu să rămână demn.”