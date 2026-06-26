Valul de căldură aduce măsuri speciale pentru protejarea animalelor. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare avertizează că nerespectarea regulilor privind bunăstarea animalelor și comercializarea produselor de origine animală poate atrage sancțiuni. Controalele vor fi intensificate în ferme, piețe și pe drumurile publice.

Canicula nu afectează doar oamenii, ci și animalele, iar autoritățile veterinare trag un semnal de alarmă în contextul temperaturilor extreme care au cuprins județul Satu Mare. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare a emis un set de recomandări și obligații care trebuie respectate de proprietarii de animale, comercianți și transportatori pentru a preveni suferința animalelor și apariția unor probleme sanitare.

Reprezentanții instituției avertizează că, în perioada caniculară, riscul de stres termic și deshidratare este foarte ridicat, motiv pentru care toate exploatațiile trebuie să adopte măsuri suplimentare de protecție.

Fără transporturi și fără muncă pentru animale la orele de vârf

DSVSA recomandă ca animalele să nu fie transportate și nici scoase la pășunat sau folosite la muncă în intervalul 11:00 – 19:00, atunci când temperaturile ating cele mai ridicate valori.

De asemenea, proprietarii sunt sfătuiți să evite orice activitate care poate provoca stres animalelor și să nu lase, sub nicio formă, animalele de companie în autoturisme, nici măcar pentru câteva minute, deoarece temperatura din interiorul unui vehicul poate deveni fatală într-un timp foarte scurt.

Apă, umbră și supraveghere permanentă

Autoritățile veterinare le reamintesc deținătorilor de animale că au obligația legală de a asigura apă potabilă în permanență, la o temperatură adecvată, precum și adăposturi care oferă protecție împotriva razelor directe ale soarelui și o ventilație corespunzătoare.

Totodată, este recomandată udarea periodică a animalelor și, acolo unde este posibil, a pardoselii adăposturilor pentru reducerea temperaturii ambientale.

Medicii veterinari atrag atenția că proprietarii trebuie să urmărească permanent apariția semnelor de hipertermie, precum respirația accelerată, creșterea pulsului, deshidratarea, uscarea mucoaselor sau starea de letargie. În cazul apariției unor îmbolnăviri sau al mortalității, medicul veterinar trebuie anunțat de urgență.

Restricții pentru comercianții din piețele agroalimentare

DSVSA impune reguli stricte și comercianților din piețele agroalimentare pe perioada caniculei.

Laptele și produsele lactate pot fi comercializate doar în spații autorizate sanitar-veterinar, iar în lipsa instalațiilor frigorifice acestea pot fi vândute doar până la ora 10:00.

În același timp, este interzisă comercializarea preparatelor din carne, crude sau afumate, în piețele agroalimentare, precum și vânzarea ouălor în sectorul destinat produselor lactate.

Autoritățile interzic și comercializarea păsărilor vii în piețe, iar transportul produselor alimentare, în special al celor de origine animală, trebuie realizat exclusiv cu autovehicule dotate cu instalații de răcire și monitorizare a temperaturii.

Controale în ferme, piețe și în trafic

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare anunță că, pe toată durata perioadei caniculare, inspectorii instituției vor desfășura controale permanente în piețele agroalimentare, în exploatațiile zootehnice, pe pășuni și în trafic.

Acțiunile vor fi organizate împreună cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, ai Jandarmeriei și ai Poliției de Frontieră, scopul fiind verificarea respectării normelor privind bunăstarea animalelor, transportul acestora și comercializarea produselor alimentare în condiții de siguranță.

Mesajul transmis de directorul executiv al DSVSA Satu Mare, dr. Nicolae Dumuța, este unul clar: în perioadele cu temperaturi extreme, protejarea animalelor și respectarea legislației sanitare veterinare devin obligații esențiale, iar nerespectarea acestora poate avea consecințe atât asupra sănătății animalelor, cât și asupra siguranței alimentelor care ajung pe masa consumatorilor.