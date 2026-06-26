În cursul nopții de 26 iunie, pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, pe strada Careiului, în municipiul Satu Mare.





La locul solicitării au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, încadrate cu 9 cadre militare. La sosirea echipajelor, autoturismul era cuprins în totalitate de flăcări, incendiul fiind lichidat în limitele găsite, fără propagarea acestuia la alte bunuri.









Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurtcircuit electric la compartimentul motor.





Având în vedere temperaturile foarte ridicate, reamintim că valorile termice extreme pot favoriza apariția unor defecțiuni la instalațiile electrice și la componentele autovehiculelor, în special dacă acestea prezintă probleme tehnice sau nu sunt întreținute corespunzător.









Pentru prevenirea incendiilor la autoturisme, pompierii recomandă:





efectuarea periodică a verificărilor instalației electrice și remedierea imediată a defecțiunilor constatate;

evitarea improvizațiilor la instalația electrică și montarea accesoriilor doar în service-uri autorizate;

verificarea eventualelor scurgeri de combustibil sau ulei și remedierea acestora;

dotarea autoturismului cu un stingător de incendiu aflat în termenul de valabilitate și ușor accesibil;

oprirea imediată a autovehiculului și apelarea numărului unic de urgență 112 dacă sunt observate fum, miros de ars sau flăcări.





Respectarea acestor măsuri poate contribui la prevenirea unor evenimente care pot pune în pericol viața persoanelor și pot provoca pagube materiale importante.