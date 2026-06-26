Inspectorii DSVSA Satu Mare au desfășurat zeci de controale în exploatații agricole, piețe și cabinete veterinare. Două persoane au fost sancționate după ce au vândut sau au înstrăinat animale fără documentele prevăzute de lege, iar autoritățile transmit un nou avertisment ferm către toți crescătorii din județ.

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare continuă acțiunile de verificare în domeniul sănătății și bunăstării animalelor, iar rezultatele controalelor efectuate în ultima săptămână demonstrează că legislația privind circulația și comercializarea animalelor este atent monitorizată.

În perioada 19 – 26 iunie 2026, medicii veterinari oficiali din cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală au realizat 87 de controale în exploatații profesionale și nonprofesionale, piețe, cabinete sanitare veterinare și farmacii veterinare din județul Satu Mare.

Două exploatații sancționate pentru nerespectarea legii

În urma verificărilor, inspectorii au aplicat două sancțiuni contravenționale pentru încălcarea legislației sanitare veterinare privind circulația animalelor.

Cea mai severă măsură a vizat o exploatație nonprofesională din localitatea Cehal, unde proprietarul a fost amendat cu 1.600 de lei pentru vânzarea sau înstrăinarea animalelor fără documentele obligatorii.

De asemenea, o exploatație nonprofesională din Santău a primit un avertisment pentru aceeași abatere, inspectorii constatând că animalele au fost înstrăinate fără actele prevăzute de legislația sanitară veterinară.

DSVSA avertizează: fără documente, tranzacțiile sunt ilegale

Reprezentanții DSVSA Satu Mare reamintesc tuturor crescătorilor de animale, indiferent dacă dețin exploatații profesionale sau gospodării individuale, că orice vânzare, cumpărare, donare sau transfer de animale trebuie să fie însoțit de documentele prevăzute de legislația sanitară veterinară.

Nerespectarea acestor obligații reprezintă contravenție și se sancționează potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 984/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Controalele continuă în tot județul

Inspectorii sanitari veterinari anunță că verificările vor continua în toate localitățile din județ, atât în exploatațiile comerciale, cât și în cele nonprofesionale, scopul principal fiind prevenirea răspândirii bolilor la animale și asigurarea trasabilității efectivelor.

Autoritățile subliniază că respectarea normelor privind identificarea, înregistrarea și circulația animalelor este esențială pentru protejarea sănătății animalelor, pentru siguranța alimentară și pentru evitarea sancțiunilor care pot deveni mult mai severe în cazul unor abateri repetate.