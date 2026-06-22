Deputatul PSD de Satu Mare a participat la audierile miniștrilor propuși pentru Agricultură și Finanțe, două portofolii-cheie de care depind dezvoltarea economiei, susținerea fermierilor și echilibrul bugetar al țării.





Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, continuă să fie prezent în centrul dezbaterilor privind viitorul economic al României. În cadrul activității parlamentare desfășurate luni, acesta a participat la audierile miniștrilor propuși pentru Agricultură și Finanțe, două domenii strategice care influențează direct dezvoltarea țării, investițiile publice și susținerea mediului de afaceri și a fermierilor români.

Mircea Govor susține măsuri concrete pentru agricultura românească

În calitate de membru al Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților, Mircea Govor a luat parte la audierea ministrului propus pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Florin Barbu, care a primit aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare de specialitate.

În cadrul discuțiilor au fost prezentate măsuri importante pentru fermierii români, printre care lansarea unui program de aproximativ 200 de milioane de euro din fonduri europene pentru achiziția de animale de reproducție. Programul are ca obiectiv dezvoltarea fermelor românești și consolidarea sectorului zootehnic.

Mircea Govor a reafirmat că agricultura trebuie să rămână o prioritate națională și că sprijinirea producătorilor români reprezintă o condiție esențială pentru dezvoltarea economiei și a satului românesc.

Un susținător al investițiilor și al dezvoltării mediului rural

În cadrul audierii au fost analizate și direcțiile privind absorbția fondurilor europene, extinderea sistemelor de irigații și continuarea investițiilor în zootehnie și dezvoltare rurală.

Pentru deputatul sătmărean, aceste programe reprezintă instrumente esențiale pentru creșterea competitivității agriculturii românești și pentru oferirea unor perspective reale comunităților din mediul rural.

„Ca deputat și membru al Comisiei pentru Agricultură, voi continua să susțin măsurile care oferă sprijin concret fermierilor, cresc competitivitatea agriculturii românești și contribuie la dezvoltarea satului românesc”, a transmis Mircea Govor.

Prezent și la dezbaterile privind viitorul finanțelor României

Activitatea parlamentarului sătmărean a continuat cu participarea la audierea ministrului propus pentru Finanțe, Alexandru Nazare, care a primit, de asemenea, aviz favorabil.

Discuțiile s-au concentrat asupra unor teme de maximă importanță pentru economia națională: reducerea deficitului bugetar, menținerea stabilității financiare și identificarea soluțiilor pentru susținerea investițiilor și dezvoltării economice.

Vocea județului Satu Mare în deciziile importante de la București

Prin participarea la aceste audieri, Mircea Govor își consolidează implicarea în procesele legislative și administrative care vor influența direcția economică a României în următorii ani.

De la sprijinirea fermierilor și atragerea fondurilor europene până la susținerea măsurilor pentru stabilitate financiară, deputatul PSD de Satu Mare se află printre parlamentarii implicați în dezbaterile care vor modela viitorul unor domenii esențiale pentru dezvoltarea țării.

Agricultura și finanțele, două domenii care decid ritmul dezvoltării

Potrivit lui Mircea Govor, deciziile luate astăzi în agricultură și finanțe vor avea efecte directe asupra investițiilor de mâine, asupra capacității statului de a susține producătorii români și asupra stabilității economice pe termen lung.

Mesajul transmis de deputatul sătmărean este unul clar: România are nevoie de politici responsabile, investiții susținute și o strategie coerentă pentru a valorifica potențialul agriculturii și pentru a menține echilibrul financiar într-o perioadă plină de provocări.