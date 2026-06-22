Un bărbat de 34 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins în flagrant de procurorii DIICOT și polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate





O operațiune desfășurată de procurorii antidrog și polițiștii specializați din Satu Mare s-a încheiat cu prinderea în flagrant a unui bărbat de 34 de ani, suspectat de trafic de droguri de mare risc. Anchetatorii susțin că acesta deținea peste 200 de grame de substanță cristalină 3-CMC, destinată comercializării pe piața ilegală.

Flagrant în miez de noapte

Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare și de Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare, intervenția a avut loc în noaptea de 20 spre 21 iunie 2026, în municipiul Satu Mare.

Bărbatul a fost surprins în flagrant în timp ce ar fi deținut o cantitate de peste 200 de grame de substanță cristalină 3-CMC, drog încadrat în categoria drogurilor de mare risc.

Ce este metoda „dead drop”

Anchetatorii susțin că drogurile erau destinate comercializării prin metoda cunoscută sub denumirea de „dead drop”, o tehnică folosită frecvent în mediile infracționale pentru a evita contactul direct dintre vânzător și cumpărător.

Practic, substanțele sunt ascunse într-un loc stabilit în prealabil, iar cumpărătorul primește ulterior informații despre locația exactă de unde poate ridica marfa.

Reținere și arest preventiv

La data de 21 iunie 2026, procurorii DIICOT au dispus reținerea suspectului pentru trafic de droguri de mare risc.

Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul Satu Mare a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Operațiune desfășurată de mai multe structuri

Acțiunea a fost realizată în colaborare cu polițiștii din cadrul Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, prin Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare, care au participat la activitățile operative desfășurate sub coordonarea procurorilor DIICOT.

Cooperarea dintre structurile antidrog, polițiștii de frontieră și procurori a făcut posibilă documentarea activității infracționale și prinderea suspectului în momentul în care deținea drogurile.

Lupta împotriva traficului de droguri continuă

Cazul reprezintă una dintre cele mai importante capturi de droguri de mare risc realizate recent în județul Satu Mare și evidențiază preocuparea autorităților pentru combaterea fenomenului traficului și consumului de substanțe interzise.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei și pentru identificarea eventualelor legături ale suspectului cu alte persoane implicate în circuitul ilegal al drogurilor.

Persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.