Primarul Kereskényi Gábor a semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea Secției Chirurgie Generală și dotarea cu aparatură medicală modernă, fondurile fiind obținute de la bugetul de stat la inițiativa deputatului PSD Mircea Govor





Investițiile în infrastructura medicală din Satu Mare continuă printr-un nou proiect important pentru sistemul sanitar local. Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, a semnat astăzi contractul de finanțare pentru reabilitarea Secției Chirurgie Generală din cadrul Spitalul Județean de Urgență Satu Mare și pentru dotarea acesteia cu aparatură medicală modernă.

Fondurile sunt asigurate de la bugetul de stat la inițiativa deputatului PSD de Satu Mare, Mircea Govor, care susține constant proiectele de modernizare a sistemului de sănătate.

Investiție esențială pentru infrastructura medicală locală

Proiectul vizează reabilitarea uneia dintre cele mai importante secții ale spitalului județean, precum și dotarea acesteia cu echipamente medicale menite să îmbunătățească actul medical și condițiile de lucru pentru personalul de specialitate.

Modernizarea Secției Chirurgie Generală este considerată un pas important în creșterea calității serviciilor medicale oferite pacienților din întreg județul Satu Mare.

Cristina Tămășan Ilieș: „Investițiile în sănătate înseamnă grijă pentru oameni”

Viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș, a subliniat importanța acestui demers, arătând că investițiile în sănătate reprezintă o formă directă de grijă față de oameni.

Aceasta a evidențiat că proiectul contribuie la creșterea calității serviciilor medicale și la crearea unui mediu mai sigur și mai eficient pentru pacienți și cadrele medicale.

„Acest proiect reprezintă un pas important pentru modernizarea infrastructurii medicale și pentru creșterea calității serviciilor oferite pacienților”, a transmis viceprimarul.

Un pas înainte pentru sistemul medical sătmărean

Prin acest proiect, autoritățile locale și centrale își propun să consolideze capacitatea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare de a răspunde nevoilor tot mai complexe din domeniul medical.

Dotarea cu aparatură modernă și reabilitarea secției vor contribui la îmbunătățirea actului medical și la creșterea gradului de siguranță pentru pacienți.

Mircea Govor, implicat în atragerea investițiilor strategice

Proiectul se înscrie într-o serie mai amplă de investiții susținute de deputatul Mircea Govor, care vizează domenii esențiale precum sănătatea, infrastructura și dezvoltarea comunităților locale.

Prin aceste demersuri, se urmărește îmbunătățirea condițiilor de viață și creșterea accesului la servicii publice de calitate pentru locuitorii județului Satu Mare.

Sănătatea, prioritate pentru comunitate

Reprezentanții administrației locale subliniază că investițiile în sistemul medical rămân o prioritate, fiecare proiect finalizat contribuind la consolidarea unui sistem de sănătate mai eficient, mai modern și mai apropiat de nevoile pacienților.

Prin reabilitarea Secției Chirurgie Generală, Spitalul Județean de Urgență Satu Mare face un nou pas în direcția modernizării infrastructurii medicale și a creșterii calității actului medical în județ.