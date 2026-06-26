Ziua Drapelului Național al României a fost marcată printr-o ceremonie oficială organizată în Piața 25 Octombrie din municipiul Satu Mare. Autorități județene și locale, reprezentanți ai instituțiilor de ordine publică și ai Armatei au adus un omagiu unuia dintre cele mai importante simboluri ale statului român.

Satu Mare a celebrat, joi dimineață, Ziua Drapelului Național al României, printr-o ceremonie militară și religioasă desfășurată pe platoul din Piața 25 Octombrie. Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrației publice, ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne, ai Garnizoanei Satu Mare și numeroși participanți veniți să aducă un omagiu Tricolorului, simbol al identității și unității naționale.

La ceremonie au participat deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, prefectul județului, Altfatter Tamás, președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, vicepreședinții Roxana Petca și Cătălin Filip, primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, viceprimarii Cristina Tămășan Ilieș și Raul Băbțan, alături de reprezentanți ai instituțiilor județene și locale.

Ceremonie militară și omagiu adus Tricolorului

Manifestările au debutat cu salutul Drapelului de luptă și al Gărzii de Onoare, într-un cadru solemn, specific ceremonialului militar.

Momentul central al evenimentului l-a constituit mesajul transmis de prim-ministrul României, Ilie Bolojan, citit de prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás.

În mesajul său, premierul a subliniat că Tricolorul reprezintă nu doar istoria României, ci și responsabilitatea fiecărei generații de a construi un stat modern, eficient și apropiat de cetățean.

„Respectul pentru drapel înseamnă, înainte de toate, respect pentru România”, se arată în mesajul transmis cu ocazia Zilei Drapelului Național, în care sunt evidențiate valori precum responsabilitatea, seriozitatea, buna guvernare și încrederea în viitorul țării.

Prefectul Altfatter Tamás: „Tricolorul ne unește pe toți”

În discursul său, prefectul județului Satu Mare a vorbit despre semnificația istorică a zilei de 26 iunie, amintind că la această dată, în anul 1848, Guvernul provizoriu al Țării Românești a consacrat pentru prima dată drapelul tricolor drept simbol al idealurilor de libertate, dreptate și fraternitate.

Altfatter Tamás a subliniat că albastrul, galbenul și roșul nu reprezintă doar culorile unui steag, ci exprimă istoria, sacrificiul și speranța unei națiuni.

Totodată, prefectul a evidențiat specificul județului Satu Mare, caracterizat prin conviețuire și diversitate, afirmând că Drapelul României îi unește pe toți cetățenii, indiferent de etnie, limbă sau confesiune, sub aceleași valori și responsabilități civice.

Drapelul, simbol al trecutului și al viitorului

Mesajele transmise în cadrul ceremoniei au pus accent pe faptul că respectul față de Tricolor trebuie demonstrat nu doar în cadrul manifestărilor oficiale, ci și prin implicare civică, respectarea legii, responsabilitate și contribuția fiecărui cetățean la dezvoltarea comunității.

Ziua Drapelului Național, instituită prin Legea nr. 96/1998, reprezintă un prilej de reafirmare a valorilor care definesc statul român și de cinstire a unuia dintre cele mai puternice simboluri ale identității naționale.

Sub culorile Tricolorului s-au scris cele mai importante pagini din istoria României, iar mesajul transmis la Satu Mare a fost unul clar: respectul pentru Drapel înseamnă respect pentru trecut, responsabilitate în prezent și încredere în viitor.