Marele Premiu a fost obținut de Aciu Vasile, din Cehal, pentru excepționala pălincă de pere Williams

Stațiunea Turistică Tășnad a găzduit în perioada 20–21 iunie 2026 o nouă ediție a Festivalului Pălincii, eveniment care a reunit producători locali, iubitori ai băuturilor tradiționale și numeroși vizitatori din întreaga regiune. Manifestarea s-a bucurat de un real succes, confirmând încă o dată statutul Tășnadului ca promotor al tradițiilor autentice și al valorilor locale, mai mult decât atât, Stațiunea a fost arhiplină, fiind prezenți peste 5.000 de turiști.

În cadrul concursului dedicat celor mai bune produse înscrise, juriul a desemnat următorii câștigători:

Premiul al III-lea – Constantinovici Mihai, din Cehăluț, pentru pălinca de prune 2024;

Premiul al II-lea – Achim Cornel, din Domănești, pentru pălinca de pere 2024;

Premiul I – Horvat Gheorghe;

Marele Premiu – Aciu Vasile, din Cehal, pentru excepționala pălincă de pere Williams.

Festivitatea de premiere s-a desfășurat într-o atmosferă de sărbătoare, în prezența mai multor oficialități. Gazda evenimentului a fost primarul orașului Tășnad, Adrian Farcău, alături de deputatul Mircea Govor și vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, care a participat la ceremonie și a înmânat premiile câștigătorilor.

Deputatul Mircea Govor: „Pălinca nu este doar un produs tradițional, ci o parte din identitatea noastră”

În cadrul deschiderii oficiale, Mircea Govor a apreciat implicarea organizatorilor și a subliniat rolul pe care festivalul îl are în promovarea identității locale și a tradițiilor din Țara Oașului și din întreg județul.

„Pălinca nu este doar un produs tradițional, ci o parte din identitatea noastră și din viața comunităților rurale. Am susținut și am depus în Parlament inițiativa legislativă privind scutirea de la plata accizei pentru băuturile tradiționale destinate consumului propriu, până la 200 de litri, un demers important pentru sprijinirea gospodăriilor și a producătorilor locali”, a declarat deputatul.

Pe parcursul vizitei, acesta a discutat cu producătorii înscriși în competiție și le-a transmis aprecierea sa pentru munca depusă și pentru eforturile de a păstra vie tradiția producerii pălincii.

În cadrul ediției din acest an, ziua de sâmbătă este dedicată jurizării probelor înscrise în concurs, urmând ca duminică să aibă loc festivitatea de premiere a celor mai apreciate produse. Organizatorii estimează participarea unui număr mare de vizitatori, festivalul devenind de-a lungul anilor unul dintre cele mai importante evenimente dedicate patrimoniului gastronomic și cultural din județul Satu Mare.

La final, Mircea Govor l-a felicitat pe primarul Adrian Farcău și echipa de organizare pentru continuitatea și succesul manifestării, afirmând că astfel de inițiative contribuie la promovarea tradițiilor locale și la consolidarea identității comunității.



